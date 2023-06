Avdijaj vor Rückkehr in die Bundesliga?

IMAGO/GEPA pictures/ Mario Buehner

Avdijaj galt beim FC Schalke 04 einst als Top-Talent

Einst galt Donis Avdijaj als Top-Talent. Der FC Schalke 04 hielt so viel auf den Stürmer, dass sie ihm 2014 eine Ausstiegsklausel von knapp unter 50 Millionen Euro in den Vertrag schrieben. Mittlerweile kickt der 26-Jährige in Österreich, könnte allerdings im Sommer nach Deutschland zurückkehren.

Der in Osnabrück geborenen Deutsch-Kosovare kann auf eine äußerst erfolgreiche Leihstation bei TSV Hartberg zurückblicken. Dort gelangen ihm in 15 Spielen sechs Tore und fünf Vorlagen.

Zahlen, die Klubs aus der 1. und 2. Bundesliga auf den Plan gerufen haben sollen. Das berichtet "Sky"-Reporter Ben Heckner.

Vorerst geht es für Avdijaj allerdings zurück zu seinem Stammverein FC Zürich. Dort steht der Stürmer noch bis 2025 unter Vertrag. Aufgrund einer Ausstiegsklausel könnte er den Klub jedoch für nur 450.000 Euro verlassen.

Kehrt Ex-S04-Talent nach Deutschland zurück?

Am liebsten würde er das in Richtung Heimat tun. Das bestätigte Avdijaj bereits gegenüber "Sky": "Ich kann mir eine Rückkehr nach Deutschland gut vorstellen."

"Karrieren bringen Höhen und Tiefen mit sich. Diese musste auch ich erleben. Vor zwei Jahren habe ich mich meinem neuen Management angeschlossen, um alles, was ein Profifußballer für seine Entwicklung benötigt, auf dem höchsten Level zu bekommen. Das hat meiner Performance einen extremen Schub gegeben. Jetzt habe ich einen Punkt erreicht, wo ich diese Entwicklung gerne einer sportlich stärkeren Liga unter Beweis stellen möchte", erklärt der ehemalige Schalker.

Und weiter: "In Deutschland wird der Fußball aufgrund der professionellen Strukturen und der Fans extrem gelebt. Es gibt für einen Spieler nichts Schöneres, als in solch einem Land spielen zu können."

Avdijaj kann mit 26 Jahren bereits auf eine bewegte Karriere zurückblicken. Seit 2014 stand er bei zehn Vereinen unter Vertrag. Zweimal war der Rechtsfuß für einige Monate sogar vereinslos.