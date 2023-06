Zukunft geklärt: So teuer wird Knauff für die SGE

IMAGO/Norbert SCHMIDT

BVB-Leihgabe Ansgar Knauff (li.) wechselt wohl fest zu Eintracht Frankfurt

Das anderthalbjährige Leihgeschäft zwischen Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt mit Ansgar Knauff ist zwar quasi beendet, doch zum BVB wird der Allrounder nicht zurückkehren. Das deutete sich bereits seit Längerem an. Stattdessen liegt Knauffs Zukunft weiter bei der SGE. Nun sind Details zum bevorstehenden fixen Transfer durchgesickert.

Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund haben sich nach Informationen von "Sport1" offenbar auf einen Transfer von Ansgar Knauff geeinigt. Der 21-Jährige spielt ohnehin bereits seit Anfang 2022 auf Leihbasis bei den Hessen und soll nun fest verpflichtet werden. Sein Vertrag beim BVB ist noch bis 2024 datiert, doch diesen wird er laut übereinstimmenden Medienberichten nicht erfüllen.

Stattdessen geht es also beim Europa-League-Sieger des letzten Sommers weiter. Darauf sollen sich die Dortmunder und die Frankfurter mittlerweile geeinigt haben.

Auch zu den genauen Abmachungen des Deals hat "Sport1" weitere Details: Demnach überweisen die SGE-Verantwortlichen eine Basis-Ablöse von rund vier bis fünf Millionen Euro auf das Konto des BVB. Hinzu kommen noch mögliche Bonuszahlungen für den aus der Dortmunder Jugend stammenden U21-Nationalspieler.

Wie diese genau gestaffelt oder woran diese gebunden sind, sagt der Bericht des TV-Senders nicht. In Frankfurt soll Knauff nun einen langfristigen Vertrag unterschreiben.

Ansgar Knauff der Allrounder von Eintracht Frankfurt

Bei der Borussia war Knauff der endgültige Durchbruch trotz einiger (Kurz-)Einsätze und immerhin einem Tor und einer Vorlage nicht gelungen, weshalb er sich zu Beginn des letzten Jahres der SGE anschloss und prompt Europacup-Sieger wurde.

In Frankfurt stand Knauff bislang wettbewerbsübergreifend in 52 Spielen auf dem Feld. Vier Tore und fünf Vorlagen gelangen dem 21-Jährigen dabei, der auf unterschiedlichsten Positionen zum Einsatz kam. Der Allrounder spielte sowohl als Rechtsaußen, als auch im rechten Mittelfeld oder in der Abwehr.

Auch die linke Seite beackerte Knauff bereits in verschiedenen Abschnitten des Spielfeldes. Auf diese Fähigkeiten dürfen sich die SGE-Fans nun wohl in den kommenden Jahren freuen.