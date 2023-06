Medien: BVB führt brisante Gespräche mit Super-Talent

IMAGO/Matthias Koch

Julian Rijkhoff gilt beim BVB als Top-Talent

Bei Borussia Dortmund laufen offenbar richtungsweisende Gespräche mit Offensiv-Talent Julian Rijkhoff. Droht dem BVB ein Abgang des U19-Knipsers?

Den gewöhnlich gut informierten "Ruhr Nachrichten" zufolge gibt es Redebedarf, da Rijkhoff beim BVB gerne in den Profi-Kader aufrücken würde. Nach Ansicht der Verantwortlichen sei der 18 Jahre alte Niederländer aber noch nicht so weit - eine Situation, die zweifellos Konfliktpotenzial birgt.

Die Möglichkeit eines Vereinswechsels wird in dem aktuellen Bericht zwar nicht explizit genannt, sie liegt aber auf der Hand, sollten Rijkhoff, sein Berater, der frühere Bundesliga-Profi Dick van Burik, und der BVB ihre Zukunftsplanungen nicht in Einklang bringen können.

Für die Dortmunder wäre ein Abgang des U18-Nationalspielers der Niederlande bitter: Rijkhoff gilt als eines der größten Offensiv-Talente im Nachwuchsbereich der Schwarz-Gelben, die ihn Anfang 2021 von Ajax Amsterdam abgeworben hatten.

26 Treffer und sechs Vorlagen in 32 Einsätzen standen für Rijkhoff in der abgelaufenen Saison zu Buche.

Schon Anfang Mai kursierten Gerüchte, Ajax wolle den 18-Jährigen zurück in seine Heimat holen. Damals hieß es jedoch, Rijkhoff verfolge diese Option nicht ernsthaft und wolle sich lieber beim BVB im Profi-Bereich behaupten.

So plant der BVB mit Julian Rijkhoff

Der Plan der Dortmunder Führungsetage mit dem Youngster soll vorsehen, ihn im ersten Halbjahr der kommenden Spielzeit noch in der U19 zu belassen, um ihn in der zweiten Saisonhälfte in der U23 in der 3. Liga auf den Prüfstand zu stellen.

Insbesondere körperlich muss Rijkhoff nach Ansicht der BVB-Bosse noch zulegen, wenn er bei den Profis bestehen will. Darauf soll inzwischen auch seine tägliche Trainingsarbeit ausgerichtet sein.

Aus dem eigenen Nachwuchs schafften zuletzt beim BVB immer wieder Spieler den Sprung in den Dunstkreis des Bundesliga-Teams - am nachhaltigsten natürlich Youssoufa Moukoko.

Allerdings hatte das inzwischen zum A-Nationalspieler aufgestiegene Wunderkind zuletzt einen schweren Stand unter Trainer Edin Terzic.