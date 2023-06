Preisschild für BVB-Flirt Nmecha durchgesickert

IMAGO/kolbert-press/Marc Niemeyer

Felix Nmecha könnte als Nachfolger von Jude Bellingham zum BVB wechseln

Der Abgang von Jude Bellingham zu Real Madrid steht kurz bevor. Umso wichtiger wird es für den BVB sein, die große Lücke zeitnah zu schließen, die der Engländer mit seinem Wechsel hinterlassen wird. Mit Felix Nmecha stände ein potentieller Nachfolger bereit - und das offenbar für einen echten Schnäppchenpreis.

Borussia Dortmund muss sich im Mittelfeld neu aufstellen. Jude Bellingham, das bisherige Herz beziehungsweise der Motor des BVB-Spiels, wird zu Real Madrid wechseln - vorbehaltlich letzter zu klärender Details und des anstehenden Medizinchecks.

In den vergangenen Monaten wurden diverse Kandidaten genannt, die das Erbe des englischen Nationalspielers im Ruhrpott antreten könnten. Neuster Name in der illustren Runde: Felix Nmecha vom VfL Wolfsburg. Der 22-Jährige überzeugte in der zurückliegenden Saison mit drei Toren und sechs Vorlagen in der Bundesliga.

BVB: Felix Nmecha billiger als gedacht?

Nach Informationen der "Ruhr Nachrichten" rufe der niedersächsische Bundesliga-Klub über 20 Millionen Euro für den deutschen Nationalspieler auf, der in der Autostadt noch einen Vertrag bis 2024 besitzt. Doch die "Bild" will nun erfahren haben, dass Nmecha wohl bereits für deutlich weniger zu haben sei. Laut der Boulevardzeitung könnte der VfL demnach gar ab einer Summe von zehn Millionen Euro schwach werden.

Finanziert werden soll der Wechsel offenbar durch die 100-Millionen-Euro-Ablöse, die durch den Verkauf von Bellingham eingenommen wird. Dennoch ist es wohl unwahrscheinlich, dass ein Wechsel zeitnah über die Bühne geht. Die "Wolfsburger Allgemeine Zeitung" berichtet, dass es bislang zu keinerlei Gesprächen gekommen ist.

Ob sich das in naher Zukunft ändern wird, ist ebenfalls abzuwarten. Die "Bild" will erfahren haben, dass ein Nmecha-Wechsel beim BVB zur Zeit keinerlei Priorität besitzt. Zunächst solle der Transfer von Ajax-Star Edson Álvarez unter Dach und Fach gebracht werden. Der 25-jährige Sechser wird wohl rund 35 bis 40 Millionen Euro kosten und könnte bereits nächste Woche bei der Borussia aufschlagen.