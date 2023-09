Brisante Enthüllungen um Liverpool-Star Salah

IMAGO/Jacques Feeney / Offside

Mohamed Salah wollte den FC Liverpool offenbar verlassen

Im Sommer lag Mohamed Salah vom FC Liverpool eine Mega-Offerte aus Saudi-Arabien vor. Nun kommt heraus, dass der ägyptische Superstar diese annehmen wollte, von den Reds aber wohl keine Freigabe erhielt.

Die "Sun" hatte Anfang September geschrieben, dass Al Ittihad mit einem irren Angebot in Höhe von 250 Millionen Euro für Salah an den FC Liverpool herangetreten ist. In Saudi-Arabien sollte der Angreifer angeblich 2,8 Millionen Euro pro Woche verdienen - das macht über 145 Millionen Euro pro Jahr.

Doch die Reds um Teammanager Jürgen Klopp lehnten ab. Salah jedoch soll durchaus an einem Wechsel in den Wüstenstaat interessiert gewesen sein. Das zumindest behauptet Angreifer Michail Antonio von West Ham United.

Salah beim FC Liverpool "eingesperrt"

"Ich weiß mit Sicherheit, dass er bereit war zu gehen. Er hat das nicht abgelehnt, auf keinen Fall", enthüllte der 33 Jahre alte Mittelstürmer in einem Podcast der "BBC". Woher der Jamaikaner seine Informationen hat, ist allerdings nicht bekannt.

Liverpool habe Salah den Wechsel aber letztendlich verweigert. "Er war eingesperrt, die Reds haben eine rote Linie gezogen: 'Du gehst nirgendwo hin'. Er hat den Wechsel nicht verhindert", berichtete Antonio weiter und ergänzte: "Fairerweise muss man sagen, dass er keinen Aufstand gemacht hat und das akzeptiert hat."

Ein Wechsel nach Saudi-Arabien sei für Salah nicht nur aus finanzieller Sicht lukrativ. "Es wäre eine großartige Gelegenheit für ihn. Er ist ein muslimischer Mann, der in einem muslimischen Land leben könnte. Es hat alles nach ihm geschrien", so der West-Ham-Profi.

Spekulationen, nach denen Al Ittihad im Winter einen neuen Anlauf bei Salah wagen will, machen längst die Runde.

"Ich kann Ihnen sagen: Salah wird letztlich hier landen. Vielleicht nicht mehr in diesem Transferfenster, aber dann eben irgendwann demnächst. Weil er ist, wer er ist und weil hier so viele Menschen unbedingt wollen, dass es passiert", sagte auch Ex-Liverpool-Angreifer Robbie Fowler, der inzwischen den saudischen Zweitligisten Al-Qadsiah trainiert, zum "Mirror".