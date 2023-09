Ex-Torjäger trauert Hertha nicht nach: "Bin sehr glücklich"

IMAGO/900/Cordon Press

Dodi Lukebakio spielt für den FC Sevilla

In der ersten La-Liga-Partie für seinen neuen Klub wurde Dodi Lukebakio gleich zum Matchwinner für den FC Sevilla. Der Ex-Stürmer von Hertha BSC traf nach Einwechslung zum 1:0-Siegtor gegen UD Las Palmas und legte so einen Start nach Maß in Spanien hin.

Das Heimspiel gegen Las Palmas war der erste Pflichtspieleinsatz für den Offensivmann, der im August für zehn Millionen Euro aus Berlin nach Sevilla gewechselt war.

Statt sich mit Hertha BSC dem grauen Zweitliga-Alltag zu stellen, geht es für den 25-Jährigen nun darum, mit dem amtierenden Europa-League-Gewinner die Aufholjagd in La Liga zu starten, nachdem der FC Sevilla die ersten drei Meisterschaftsspiele allesamt verloren hatte und zunächst Tabellenletzter war.

Bei seinem Traum-Einstand für die Andalusier inklusive dem siegbringenden Treffer spielte Lukebakio an der Seite zahlreicher prominenter Teamkollegen, allen voran der zurückgekehrte Superstar Sergio Ramos. Auch Ex-Weltmeister Jesus Navas, Ex-Vizeweltmeister Ivan Rakitic und Ex-Eintracht-Star Djibril Sow standen für die Andalusier auf dem Feld.

Seinen Schritt aus der deutschen Hauptstadt in Richtung Spanien hat der belgische Nationalspieler bislang noch keinen Tag bereut, wie er nun gegenüber der Sportzeitung "Marca" angab.

Lukebakio traf letzte Saison noch elfmal für Hertha BSC

"Wenn ein Verein wie Sevilla Interesse zeigt, dann muss man natürlich zuhören. Dann haben wir viel geredet. Man muss nicht so viel nachdenken, denn es ist ein Spitzenklub und es ist das, was ich spielen will, um mich zu zeigen und mich als junger Spieler zu verbessern", so der Torjäger über seine Beweggründe für den nächsten Karriereschritt.

Rückblickend auf seine ersten Wochen bei dem Champions-League-Teilnehmer zeigte sich Lukebakio sehr zufrieden: "Die Mannschaft hat mich sehr gut aufgenommen und ich bin sehr glücklich. Ich denke, ich habe den richtigen Schritt gemacht."

Der gebürtige Brüsseler war im letzten Sommer mit Hertha BSC aus der Bundesliga abgestiegen, war dabei mit elf Saisontoren noch der beste Angreifer der Alten Dame.