IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Marco Reus (r.) trifft mit dem BVB auf 1899 Hoffenheim

Am Freitagabend (ab 20:30 Uhr) treten die TSG 1899 Hoffenheim und Borussia Dortmund gegeneinander an und eröffnen damit den sechsten Spieltag in der Fußball-Bundesliga. Wird Hoffenheim gegen den BVB live im Fernsehen und Stream übertragen?

Es wäre der erste echte Höhenflug für den BVB in der laufenden Saison: Gelingt den Schwarz-Gelben im Kraichgau der zweite Auswärtssieg der Saison, würden sie zumindest für eine Nacht die Tabellenführung in der Bundesliga übernehmen.

Gefühlt steht der BVB deutlich schlechter da, als es der sechste Tabellenplatz aktuell faktisch ausdrückt. Spielerisch ist bei den Westfalen noch viel Luft nach oben, auch mit der Mentalität und der Einsatzbereitschaft des Vizemeisters zeigten sich die BVB-Anhänger gleich nach mehreren Auftritten in der noch jungen Saison nicht wirklich einverstanden.

Immerhin: Die Ergebnisse stimmen bis dato bei Borussia Dortmund, das neben dem FC Bayern, Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt noch immer ungeschlagen in der laufenden Bundesliga-Spielzeit ist.

In Hoffenheim geht es für die Elf von Cheftrainer Edin Terzic nun allerdings gegen so etwas wie die Mannschaft der Stunde. Die TSG gewann vier ihrer ersten fünf Partien und rangiert mindestens ebenso überraschend unter den Top Fünf der Bundesliga wie der VfB Stuttgart.

Wird der Hoffenheimer Höhenflug auch gegen Dortmund anhalten? Zeigt sich der BVB endlich auch spielerisch verbessert? Und wo wird Hoffenheim vs. Dortmund im Fernsehen und Stream gezeigt?

Hier läuft TSG Hoffenheim vs. BVB live im TV und Stream