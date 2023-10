Bayern-Talente geben Remis aus der Hand

IMAGO

Niederlage für Kurt Rüger und die U19 des FC Bayern

Rückschlag für die Talente des deutschen Rekordmeisters in der Youth League: Die U19 des FC Bayern musste sich am Dienstagabend bei schwierigen Wettverhältnissen dem FC Kopenhagen geschlagen geben.

Bittere Niederlage für die U19 des FC Bayern. Beim Auswärtsspiel in Kopenhagen holten die Münchner Talente in der Schlussphase einen 0:2-Rückstand auf, verloren im dänischen Dauerregen letztlich aber dennoch mit 2:3 (0:1).

Emil Höjlund (38.) hatte den FC Kopenhagen in der ersten Halbzeit in Führung gebracht. Nach dem Seitenwechsel legte Noah Sahsah (49.) nach. Javier Fernández (85.) und Christian Kouam (90.+3) hatten den FC Bayern spät zum Ausgleich geführt, direkt im Gegenzug war erneut Noah Sahsah (90.+4) erfolgreich.

Die Dänen führen die Tabelle der Gruppe A somit mehr als souverän mit sechs Punkten aus zwei Spielen an. Das erste Gruppenspiel gegen Galatasaray hatte Kopenhagens U19 mit 5:1 (3:0) deutlich für sich entscheiden können.

Die Münchner kassierten derweil einen ersten kleinen Rückschlag. Nach dem gelungenen Auftakt gegen Manchester United (2:0) bleibt die Mannschaft von Trainer Michael Hartmann vorerst mit drei Zählern auf dem zweiten Platz. ManUnited rangiert nach dem Heimerfolg gegen Galatasaray (3:0) punktgleich auf Platz drei.

Klatsche für Union Berlin in der Youth League - BVB fordert Mailand

Eine Niederlage gab es am Dienstagmittag auch für den Nachwuchs des 1. FC Union Berlin. Nach der 1:2-Niederlage zum Auftakt gegen Real Madrid setzte es am zweiten Spieltag eine regelrechte Klatsche im Heimspiel gegen Sporting Braga. Mit 1:4 (0:3) gingen die Köpenicker unter. Ein Weiterkommen in der Gruppe C ist schon jetzt in weite Ferne gerückt.

Real Madrid konnte sein zweites Gruppenspiel ebenso deutlich mit 4:0 gegen Napoli gewinnen und belegt mit sechs Zählern den ersten Platz. Braga, das zuvor die U19 aus Neapel mit 1:0 besiegt hatte, ist punktgleich Zweiter.

Am Mittwoch treten mit dem BVB und RB Leipzig die zwei weiteren deutschen Vertreter in der Youth League an. Dortmund empfängt nach dem 1:0-Auftaktsieg gegen PSG den AC Mailand (14:00 Uhr), die Bullen empfangen nach ihrem 3:1-Sieg gegen Young Boys die Mannschaft von Manchester City (14:00 Uhr).