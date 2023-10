Beim FC Bayern gescheitert: Roca sieht Schuld bei Trainern

IMAGO/Antonio Pozo / PRESSINPHOTO

Beim FC Bayern konnte sich Marc Roca nicht durchsetzen

Zwei Jahre lang spielte Marc Roca für den FC Bayern. In dieser Zeit kam der Spanier gerade einmal auf 24 Pflichtspiele für die Münchner. Seine überschaubare Spielzeit lag laut dem 26-Jährigen nicht an seinem Leistungsvermögen.

Zur Saison 2020/2021 war Roca für neun Millionen Euro von Espanyol Barcelona gekommen. Den Erwartungen konnte der Mittelfeldspieler aber nie gerecht werden. Weder unter Hansi Flick noch unter Julian Nagelsmann war er gesetzt.

In einem Interview mit der "Marca" blickte Roca, der aktuell von Leeds United an Betis Sevilla verliehen ist, auf seine Zeit beim FC Bayern zurück. Dabei ließ er kein gutes Haar an seinen Ex-Trainern.

Roca gibt Ex-Bayern-Trainern die Schuld

"Ich habe mich auch in Deutschland wohl gefühlt", betonte Roca und ergänzte: "Es waren zwei Jahre des großen Lernens, des Vertiefens, des Versuchs, jeden Tag besser zu werden." In München habe sich von Tag zu Tag verbessert.

Auch psychologisch habe ihn die Zeit beim deutschen Rekordmeister reifen lassen. "Ich habe zu keinem Zeitpunkt aufgegeben" stellte Roca klar: "Auch wenn ich vielleicht nicht die Minuten hatte, die ich wollte."

Dass er so wenig gespielt hat, lag laut Roca an den damaligen Coaches. "Wenn man am Ende nicht spielt, liegt das daran, dass der Trainer beschlossen hat, andere Spieler einzusetzen, aber auf keinen Fall am Niveau", merkte der ehemalige U21-Nationalspieler an und hob hervor: "Ich denke, dass ich das Niveau gezeigt habe."

In den wenigen Minuten, in denen Roca für den FC Bayern gespielt hat, ging er mit einem "Gefühl der Dankbarkeit, viel gelernt zu haben und mir selbst bewiesen zu haben, dass ich perfekt dort sein konnte", vom Feld.

Roca war 2022 für zwölf Millionen Euro vom FC Bayern zu Leeds United in die Premier League gewechselt. Nach dem Abstieg verliehen die Peacocks den defensiven Mittelfeldspieler für eine Saison zu Betis Sevilla. Der spanische Erstligist erhält zudem eine Option auf eine weitere Spielzeit, die greift, falls Leeds den Wiederaufstieg verpasst.

Bei Sevilla steht Roca zumeist in der Startelf. Beim jüngsten 3:0-Sieg gegen den FC Valencia überragte er mit einem Tor und einer Vorlage.