Mustafi? Spurs-Star? So plant der FC Bayern in der Abwehr

IMAGO/Joan Valls

Ist Shkodran Mustafi ein Kandidat beim FC Bayern?

Der FC Bayern hat auf eine Verpflichtung von Jerome Boateng verzichtet. Die Suche nach einem anderen Innenverteidiger läuft bereits auf Hochtouren.

Laut "Bild" will sich der FC Bayern bis zur Winterpause mit dem vorhandenen Personal durchschlagen. Matthijs de Ligt, der nach einer Knieprellung seit dem 23. September ausfällt, steht wohl nach der Länderspielpause wieder zur Verfügung. Auch Youngster Tarek Buchmann wird dann zurück erwartet.

Im Winter wollen die Münchner dem Bericht zufolge dann aber personell im Abwehrzentrum nachlegen. Heißester Kandidat ist derzeit Trevoh Chalobah vom FC Chelsea.

Laut dem englischen Portal "Teamtalk" steht der 24-Jährige auf einer Streichliste der Londoner und darf die Blues im Januar verlassen. Als Ablösesumme soll Chelsea rund 29 Millionen Euro fordern. Der Vertrag des Engländers läuft noch bis 2028.

Bayern-Coach Thomas Tuchel gilt als großer Fan von Chalobah, setzte bereits während seiner Zeit beim FC Chelsea häufig auf den Rechtsfuß.

Weitere Optionen für den FC Bayern sind "Bild" zufolge Pierre Kalulu von der AC Mailand, Eric Dier von Tottenham Hotspur oder der vereinslose Shkodran Mustafi. Die Spur bei dem Trio sei allerdings nicht wirklich heiß.

Der 23 Jahre alte Kalulu wurde bereits im Sommer als Nachfolger von Benjamin Pavard beim FC Bayern gehandelt. Konkret wurden die Spekulationen aber nicht.

Mustafi hält sich in München fit

Diers Vertrag in Tottenham ist nur noch bis zum Saisonende datiert. Wollen die Spurs noch eine Ablöse für den 49-fachen englischen Nationalspieler kassieren, steht im Winter ein Verkauf an. In dieser Saison hat der 29-Jährige noch kein Pflichtspiel für den Premier-League-Klub absolviert.

Mustafi spielte zuletzt beim spanischen Zweitligisten UD Levante und ist seit dem Auslaufen seines Vertrages dort ohne Verein. Nach einer Oberschenkel-Operation im vergangenen November hält er sich derzeit in München fit. Dass der Weltmeister von 2014 den sportlichen Ansprüchen des FC Bayern entspricht, darf allerdings angezweifelt werden.

Holt der FC Bayern Stanisic zurück?

Laut dem "Bild"-Bericht denkt der FC Bayern sogar darüber nach, das Leihgeschäft mit Josip Stanisic zu Bayer Leverkusen im Winter abzubrechen. Dafür bräuchte der deutsche Rekordmeister allerdings die Zustimmung der Werkself.

Diese wird es aber wohl nicht geben, da Edmond Tapsoba und Odilon Kossounou im Januar beim Afrika Cup sind.