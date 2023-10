Rotterdam und Rom beschließen Ausschluss von Auswärtsfans

IMAGO/Box to Box Pictures/Tom Bode

Auswärtsfans sind bei den Champions-League-Spielen zwischen Feyenoord und Lazio am 25. Oktober in Rotterdam und am 7. November in Rom nicht willkommen. Das gab Feyenoord bekannt. Eine Delegation des ehemaligen Weltpokalsiegers hatte aus Italien die Information erhalten, dass Feyenoord-Anhänger in der ewigen Stadt nicht erwünscht seien.

Diese Anordnung sei aus Sicherheitsgründen vom italienischen Innenministerium getroffen worden. Auch Rotterdams Bürgermeister, der lokale Polizeichef und die Oberstaatsanwaltschaft sehen die Situation ähnlich und erließen ihrerseits ein Verbot für Lazio-Fans im Stadion De Kuip. Die Europäische Fußball-Union (UEFA) teilte laut Feyenoord mit, dass sie die Entscheidung "zur Kenntnis" nehme.

Auch Bundesligist Eintracht Frankfurt war in der vergangenen Champions-League-Saison betroffen. Im März war Eintracht-Fans der Zutritt zum Napoli-Stadion verweigert worden. Trotzdem kam es in Neapel zu heftigen Krawallen, weil viele Anhänger der Hessen in die Stadt am Vesuv gereist waren.