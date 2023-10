"Ich habe Angst": Große Sorge um den FC Bayern

IMAGO/Michael Taeger

Wie lange kann der FC Bayern im internationalen Wettbieten noch mithalten?

Mit dem knapp 100 Millionen Euro teuren Transfer von Harry Kane hat der FC Bayern im vergangenen Sommer ein Ausrufezeichen gesendet - national wie international. Die Münchner Klub-Legende Klaus Augenthaler fürchtet dennoch, dass der Rekordmeister bald den Anschluss verlieren könnte.

Nie zuvor gab ein Bundesligist mehr Geld für einen einzelnen Spieler aus als der FC Bayern für Harry Kane, der nach einem äußerst zähen Poker vom englischen Erstligisten Tottenham Hotspur losgeeist werden konnte. Zwischen 95 und 100 Millionen Euro sind - je nach Quelle - nach Nordlondon geflossen.

Ex-Nationalspieler Klaus Augenthaler fühlt sich mit Ablösen in diesen Dimensionen alles andere als wohl. "Ja, ich habe Angst. Auch natürlich um den FC Bayern, wie lange der Verein weiterhin auf gesunde Weise mithalten kann", entgegnete der 66-Jährige im Interview mit dem Magazin "Sports Illustrated" auf die Frage, ob ihm die Summen auf dem heutigen Transfermarkt Furcht bereiten.

Sogenannte Big Player wie Real Madrid und der FC Barcelona würden in Schulden versinken, die Premier League lebe vor allem von Scheich-Millionen. "Anders beim FC Bayern: Der Verein hat sich alles selbst erwirtschaftet", hob Augenthaler hervor. Allerdings gebe es "aktuell im Weltfußball kein Halten mehr".

Augenthaler: Beim FC Bayern hat es "Klick gemacht"

Im nationalen Vergleich ist der FC Bayern dagegen weiterhin einsame Spitze, auch wenn nach sieben Spieltagen der neuen Saison nur Platz drei zu Buche steht.

Augenthaler sieht das Team von Trainer Thomas Tuchel auf dem richtigen Weg: "Gegen den SC Freiburg (3:0-Heimsieg; Anm.d.Red.) hat man gesehen, dass es Klick gemacht hat in der Mannschaft. Für mich persönlich ist klar, dass der FC Bayern auch diese Saison wieder deutscher Meister wird."

Ein entscheidender Faktor ist bislang Rekordmann Harry Kane, der in zehn Pflichtspielen schon an 14 Treffern direkt beteiligt war. "Ich finde beeindruckend, wie er sich oft sehr tief fallen lässt, um sich die Bälle selbst abzuholen. Er ist – was ich gehört habe – ein super Charakter und passt sehr gut in die Mannschaft", so Augenthaler.

Der Weltmeister von 1990 ergänzte: "Ich würde mir wünschen, dass das Spiel der Bayern in Zukunft noch stärker auf ihn zugeschnitten wird." Andererseits dürfe das Team jedoch "nicht zu abhängig von ihm sein".