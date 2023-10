FC Bayern vor Kracher in der Allianz Arena gewarnt

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Liga-Premiere in der Allianz Arena für die FC Bayern Frauen

Drei Mal spielte das Frauen-Team des FC Bayern bislang in der Allianz Arena, jeweils in der Champions League. Am Samstagabend (17:55 Uhr) läuft die Mannschaft von Cheftrainer Alexander Straus nun erstmals in der Bundesliga im Münchner Fußballtempel auf, Gegner ist Eintracht Frankfurt. Vor dem Gast aus Hessen herrscht großer Respekt.

"Frankfurt ist ein sehr starker Gegner. Wir müssen unsere beste Leistung auf den Platz bringen, es wird ein enges Spiel werden. Wir haben in der letzten Saison zweimal gegen sie gespielt, beide Duelle waren sehr ausgeglichen. Unsere bisherigen Leistungen in dieser Saison waren stabil, aber wir konnten noch nicht glänzen. Am Samstag haben wir ein ganz anderes Spiel. Es ist ein Duell gegen einen Gegner auf Augenhöhe", sagte Coach Straus vor der Partie.

Für den FC Bayern gab es zuletzt zwei 2:0-Siege. Nach drei Spieltagen hat das Team sieben Punkte auf dem Konto und steht auf Tabellenrang drei hinter der TSG Hoffenheim und dem VfL Wolfsburg, Frankfurt ist Neunter.

FCB-Star Lea Schüller warnte dennoch: "Wir wissen um die Qualität der Spielerinnen von Frankfurt und sind uns im Klaren darüber, dass sie uns wehtun können." Der Plan sehe vor, "Frankfurt unser Spiel aufzudrücken", so die Nationalspielerin.

Naschenweng: FC Bayern muss "gewappnet sein"

Auch Katharina Naschenweng will die Eintracht nicht auf die leichte Schulter nehmen.

"Frankfurt ist ein richtig guter Gegner. Sie haben unter der Woche ihr Spiel in den Champions League-Playoffs gewonnen. Sie sind gut drauf, auch wenn sie am Anfang die ein oder andere Schwierigkeit hatten. Frankfurt ist immer richtig gefährlich. Wir müssen gewappnet sein für ihre starke Offensive", stellte die Österreicherin klar.

Dem Auftritt auf großer Bühne fiebert Naschenweng derweil entgegen. "Wir sind gut vorbereitet und freuen uns riesig auf das Spiel in der Arena", verriet die 25-Jährige.

Das Spiel wird live in der ARD, beim Streamingdienst DAZN sowie bei Magenta Sport übertragen.