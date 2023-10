Medien: Sokratis sagte Betis wegen FC Bayern ab

IMAGO/Stefanos Kyriazis / LiveMedia

Ist Ex-BVB-Verteidiger Sokratis eine Option für den FC Bayern?

Der ehemalige BVB-Profi Sokratis Papastathopoulos war zuletzt vom TV-Sender "Sky" als überraschende Lösung für die akuten Abwehrsorgen des FC Bayern präsentiert worden. Angeblich hofft der Grieche nun sogar auf einen Anruf aus München.

Abwehr-Routinier Sokratis "zockt" darauf, dass der FC Bayern zum Hörer greift und über eine Verpflichtung nachdenkt. Das berichtet "Sky". Der Sender hatte den 35-Jährigen jüngst als mögliche Verstärkung für die Münchner ins Spiel gebracht.

Sokratis war bis zum Sommer beim griechischen Klub Olympiakos Piräus unter Vertrag. Zuletzt soll er sich mit dem spanischen Erstligisten Real Betis über einen Wechsel unterhalten haben. Spanischen Medienberichten zufolge waren die Gespräche bereits sehr konkret. Die Andalusier sind auf der Suche nach einem Ersatz für den verletzten Ex-BVB-Profi Marc Bartra.

"Sky" zufolge hat Sokratis den Spaniern aber wegen eines möglichen Interesses des FC Bayern abgesagt. Von Seiten des Klubs hätten bislang allerdings noch keine Verhandlungen stattgefunden.

Der 1,86 Meter große Verteidiger war 2011 vom AC Milan zu Werder Bremen in die Bundesliga gekommen, zwei Jahre später zog es ihn zum BVB. Nach fünf Jahren in Schwarz-Gelb wechselte er zunächst zum FC Arsenal, dann nach Piräus.

FC Bayern mal wieder in Personalnot

Die Münchner müssen in den kommenden Wochen auf Stamm-Innenverteidiger Dayot Upamecano verzichten. Der Franzose hat sich eine Muskelverletzung im hinteren linken Oberschenkel zugezogen, wie der Klub bestätigte. Upamecano fällt somit mehrere Wochen aus.

Zudem war Matthijs de Ligt aufgrund von Kniebeschwerden zuletzt ausgefallen. Zwar konnte der Niederländer zuletzt sein Comeback auf dem Trainingsplatz geben, mit der Mannschaft hat er aufgrund der Länderspielreisen seiner Kollegen aber noch nicht wieder gearbeitet. Vor dem Spiel gegen Mainz 05 (Samstag, 18:30 Uhr) ist die Zeit knapp. Somit ist Sommer-Neuzugang Min-jae Kim derzeit der einzig fitte Innenverteidiger im Kader von Cheftrainer Thomas Tuchel.

Die dünne Personaldecke beim FC Bayern ist in dieser Saison nicht zum ersten Mal ein Thema. Im Pokalduell gegen Münster hatte Tuchel in der Abwehrzentrale Leon Goretzka und Noussair Mazraoui aufstellen müssen, da es an Alternativen mangelte.

Daraufhin war der Ex-Münchner Jérôme Boateng zum Probetraining eingeladen worden. Zwar überzeugte der derzeit vertragslose Weltmeister von 2014 aufgrund seiner Fitness, der FC Bayern ließ letztlich aber von einer Verpflichtung ab.

Dabei spielte es eine Rolle, dass Boateng vor einem neuen Strafprozess wegen des Vorwurfs der häuslichen Gewalt gegen seine frühere Partnerin steht und ihm eine Verurteilung droht, wie der Klub hinterher erklärte. Boateng wurde im vorigen Jahr in der Causa bereits verurteilt. Das Bayerische Oberlandesgericht aber hob das Urteil jüngst auf und gab den Fall zurück an das Landgericht München I. Der Fall wird deshalb neu aufgerollt. Boateng beklagte ein unfaires Verfahren und eine Vorverurteilung.