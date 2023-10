VfB-Star träumt von der Nationalmannschaft

IMAGO/Volker Müller

Angelo Stiller (l.) wurde beim VfB Stuttgart direkt Stammspieler

Der VfB Stuttgart rangiert nach sieben Bundesliga-Spieltagen sogar vor dem FC Bayern in der Tabelle, legte mit sechs Siegen aus sieben Spielen einen Sensationsstart hin. Einer der Erfolgsfaktoren bei den Schwaben ist Neuzugang Angelo Stiller, der im Mittelfeld unter Cheftrainer Sebastian Hoeneß gesetzt ist.

Stiller selbst hatte in Stuttgart keinerlei Anpassungsschwierigkeiten. Seit seinem Wechsel von der TSG Hoffenheim, für die er zu Saisonbeginn noch ein Spiel bestritt, fügte er sich beim VfB direkt im zentralen Mittelfeld ein und stand in den letzten fünf Bundesliga-Partien jeweils in der Startformation.

Mit Erfolg, denn der letztjährige Fast-Absteiger konnte alle fünf Begegnungen gewinnen. "Ich passe mit meiner Spielweise einfach zu dem Stil, den wir hier beim VfB spielen. Wir wollen mutigen, offensiven Fußball spielen. Auch gegen den Ball sind wir mutig. Das passt sehr gut zu mir. Auf dem Platz verstehen wir uns gut, es macht extrem viel Spaß", meinte Stiller in einem "Bild"-Interview.

Der 22-Jährige selbst habe gar nicht damit gerechnet, mannschaftlich und persönlich einen derart erfolgreichen Start im Ländle hinlegen zu können, wie er zugab. "Wir genießen die Siege, sind sehr glücklich darüber. Es kann gerne so weitergehen. Wir wissen aber auch, dass wir nicht nachlassen dürfen", so der gebürtige Münchner.

Stiller hofft auf Heim-EM im kommenden Jahr

Der ehemalige U21-Nationalmannschaftskapitän hofft derweil noch darauf, mit seinen starken Leistungen in Stuttgart noch Eigenwerbung für die Heim-EM im kommenden Jahr betreiben zu können.

"Jeder Fußballer träumt davon, für sein Land spielen zu dürfen. Es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, dass ich noch nie darüber nachgedacht habe", so Stiller, der für die U21-Auswahl insgesamt 17 Partien bestritt.

"Am wichtigsten ist es, im Verein gute Leistungen zu zeigen. Der Rest ergibt sich. Wenn es weiter so läuft, geht der Traum von der Nationalmannschaft vielleicht irgendwann in Erfüllung", meinte der VfB-Stammspieler.