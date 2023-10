Podolski-Rückkehr? 1. FC Köln erhält deutliche Warnung

IMAGO

Kehrt Lukas Podolski zum 1. FC Köln zurück?

Der 1. FC Köln befindet sich in einer sportlichen Krise. Könnte Lukas Podolski dem Tabellenletzten der Fußball-Bundesliga weiterhelfen? Eine Vereinslegende warnt.

"Davon halte ich gar nichts. Ich weiß nicht, in welcher körperlichen Verfassung Podolski ist. Was soll denn das? Podolski wäre eine Alibi-Verpflichtung. Er ist doch viel zu alt", sagte Dieter Müller im Interview mit "Sport1".

"Ich bin bereit für alles und für alle Abenteuer offen", hatte Podolski zuletzt im Podcast "Spielmacher - Der EM Talk von Sebastian Hellmann und 360Media" verraten. Wie ernst der Weltmeister von 2014 das meinte, ist aber nicht klar. Der 38-Jährige läuft aktuell für Gornik Zabrze in der ersten polnischen Liga auf.

"Die FC-Bosse sollten lieber schauen, dass man sich im Winter mit zwei, drei jüngeren Spielern verstärkt, die dem FC helfen können. Das werden sie hoffentlich auch tun", forderte Müller im Gespräch mit dem TV-Sender stattdessen von den Kölnern.

Der zwölffache Nationalspieler bemängelte bei seinem Ex-Klub vor allem "die Durchschlagskraft der Stürmer". "Ich habe Davie Selke immer gerne gesehen, aber er kommt auch nicht aus dem Quark. Er trifft einfach nicht. Und von Faride Alidou geht ebenfalls viel zu wenig Gefahr aus. Vom Mittelfeld kommt aber auch zu wenig Kreativität. Es müssen Tore her", analysierte der 69-Jährige.

1. FC Köln: Dieter Müller kritisiert Anthony Modeste scharf

Zudem übte Müller deutliche Kritik an Anthony Modeste, der den 1. FC Köln im Sommer 2022 in Richtung Borussia Dortmund verlassen hatte.

Der Torjäger war nach seinem BVB-Abschied in der vergangenen Transferperiode ablösefrei erhältlich. Müller hält es aber für richtig, dass der 1. FC Köln den Franzosen nicht zurückgeholt hat.

"Was er vor einem Jahr gemacht hat, als er zum BVB wechselte, war nicht in Ordnung. Er sagte immer, sein Herz sei in Köln, und dann geht er nach Dortmund, weil er dort mehr Geld bekam. Ihn würde ich nicht mehr nehmen. So viel Stolz muss man als FC haben. Du brauchst Spieler, die sich für den FC identifizieren und alles geben. Modeste ist ein charakterloser Spieler", urteilte der ehemalige Mittelstürmer.

Müller weiter: "Ich will gar nichts gegen den Menschen Modeste sagen. Sein Wechsel zum BVB war jetzt nicht die feine Nummer. Das hat mir nicht gefallen. Im Fußball spielt der Charakter leider immer öfter keine Rolle, gerade wenn es um Wechselabsichten von Spielern geht. Das Geld regiert. Spieler, die das Wappen küssen, sind jedenfalls immer fragwürdiger."

Inzwischen spielt Modeste bei El Ahly in Ägypten.