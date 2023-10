Hrubesch warnt vor Island-Showdown

IMAGO/Britsch/SID/IMAGO/Hansjürgen Britsch

Horst Hrubesch peilt den nächsten Sieg an

Horst Hrubesch lässt vor dem wichtigen Nations-League-Spiel der deutschen Fußballerinnen gegen Island keinerlei Ablenkungen zu.

"Wir wissen, dass es kein Selbstgänger ist und wir einiges tun müssen", mahnte der Interims-Bundestrainer vor der Begegnung am Dienstag (20:00 Uhr/zdfsport.de) in Reykjavik.

Der 72-Jährige will im Kampf um Olympia an das 5:1 gegen Wales am Freitag anknüpfen. "Wir müssen gewinnen, so gehen wir es an. Wir werden von Anfang an versuchen, das Kommando zu übernehmen."

Sightseeing stehe deshalb gewiss nicht auf dem Plan. "Wir machen hier keine Urlaubsreise, wir sind hier, um Fußball zu spielen", knurrte Hrubesch nach der Frage, welche Eindrücke sein Team auf Island habe sammeln können.

Dass die wichtige Partie zur Prime-Time nur im Livestream und nicht im linearen Fernsehen übertragen wird, darf laut Hrubesch ebenso keine Rolle spielen: "Im Moment kann es uns nicht stören. Es geht nur um das Spiel, alles andere ist uninteressant."

Personell ließ sich Hrubesch nur in der Abwehr in die Karten schauen. Für die verletzte Marina Hegering (Achillessehnenprobleme) soll Sara Doorsoun in die Innenverteidigung rücken.

In der Qualifikation für Paris 2024 stehen die DFB-Frauen als Zweiter der Gruppe A3 mit drei Punkten Rückstand auf Dänemark unter Druck. Nur die Gruppensieger haben weiter Chancen auf die Olympischen Spiele.