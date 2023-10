Abgangsgerüchte um acht Schalke-Stars

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Beim FC Schalke 04 könnten sich Veränderungen ergeben

Der FC Schalke 04 hat trotz des jüngsten Sieges in der 2. Bundesliga derzeit nicht nur weiter argen sportlichen Kummer, sondern auch personell einige offene Baustellen. Das sorgt offenbar für Unzufriedenheit im Kader der Königsblauen, der sich schon im Winter verändern könnte. Gleich acht Stars sind laut einem Medienbericht unzufrieden mit ihrer Situation - aus ganz unterschiedlichen Gründen.

Der 3:2-Erfolg des FC Schalke 04 über Hannover 96 am vergangenen Wochenende brachte nach vier Liga-Niederlagen zuvor endlich einen kurzen Moment des Aufatmens beim Tabellen-16. der 2. Bundesliga. Doch hinter den Kulissen dürfte es weiter stressig und hitzig bleiben. Nicht nur weil S04 - nach dem DFB-Pokal unterhalb der Woche beim FC St. Pauli (Dienstagabend, 18 Uhr) - unbedingt am Wochenende gegen den 1. FC Nürnberg nachlegen muss, sondern weil es laut "Sport Bild" in der Mannschaft des Revierklubs brodelt.

Der Grund: gleich mehrere Spieler sind unzufrieden, die Mischung in der Kabine sei "toxisch", heißt es. Demnach gibt es zwei Stars, die Schalke am liebsten sofort verlassen wollen: Paul Seguin und Ibrahima Cissé. Erstgenannter soll sich bei den Königsblauen überhaupt nicht wohlfühlen. Nachdem Seguins Vater zuletzt in einem Interview darüber sprach, wie schwierig die Situation seines Sohnes für seine Frau sei, gab es Witze im Team, ob sich nun alle Familienmitglieder zu den jeweiligen Situationen der S04-Profis äußern sollten.

Auch Cisse soll enttäuscht sein, vor allem, weil er seit seinem Einsatz zum Saisonstart gar nicht mehr berücksichtigt wurde. Gern wäre er im Sommer gewechselt, doch Schalke ließ ihn nicht gehen, setzt ihn nun aber nicht mehr ein. Dies sorgt beim Verteidiger für Frust, heißt es.

Neben dem Duo, das unbedingt weg will, möglicherweise schon im Winter, gelten auch Sebastian Polter und Tobias Mohr laut dem Bericht des Sportblattes als enttäuscht.

FC Schalke 04: Verträge von Quartett laufen aus

Polter soll sich vor Saisonbeginn auf eine Rolle als unumstrittene Stammkraft eingestellt haben, musste dann aber hinter Simon Terodde, der überraschend verlängerte, zurücktreten, kam nur unregelmäßig zum Zug. Zuletzt spielte Polter gar nicht mehr. Mohr tingelt derweil sogar zwischen Feld, Bank und Tribüne, was für Unzufriedenheit sorgte. Immerhin: Neu-Trainer Karel Geraerts berücksichtigte Mohr gegen Hannover für die Startelf. Ob das reicht, um den 28-Jährigen zu beruhigen?

Neben den vier genannten Spielern, zählt die "Sport Bild" zudem noch Danny Latza, Dominick Drexler, Thomas Ouwejan, Cédric Brunner zu jenen Kandidaten, die möglicherweise aufgrund ihrer schlechten Perspektive für Risiko im Kader sorgen könnten. Die Verträge des Quartetts laufen aus, bei keinem der vier Stars sieht es danach aus, als könnte es zur Verlängerung kommen.

Brunner und Ouwejan seien zudem aufgrund des Umgangs des Klubs mit ihnen während ihrer Verletzungen verstimmt gewesen. Die Verantwortlichen des FC Schalke 04 sitzen offenbar auf einem Pulverfass.