Ex-Bayern-Profi verkündet Karriereende mit 29 Jahren

imago sportfotodienst

Lukas Raeder (hintere Reihe, zwischen Kroos und Dr. Müller-Wohlfarth) beendet seine Profi-Karriere

Beim FC Bayern gewann er als Nachwuchstorhüter ohne Einsatz vor zehn Jahren die Champions League, debütierte ein Jahr später unter Pep Guardiola gegen den BVB in der Bundesliga. Nachdem er sich in München nicht fest im Profi-Kader durchsetzen konnte, suchte Lukas Raeder anschließend sein Glück in Portugal, England, Bulgarien und hierzulande in der 3. Liga und Regionalliga. Jetzt beendet der Torwart im Alter von 29 Jahren seine Fußballer-Karriere.

Bis zum letzten Sommer stand der gebürtige Essener Lukas Raeder beim Drittligisten MSV Duisburg unter Vertrag, kam dort als Nummer drei aber lediglich auf zwei Saisoneinsätze.

Nachdem er die letzten Monate noch als vereinsloser Profi gelistet wurde, bestätigte Raeder nun gegenüber der "Bild": "Ich habe mich dazu entschieden, meine Karriere zu beenden."

"Ich habe am Ende in Duisburg kaum noch gespielt und mir viele Gedanken gemacht, ob ich noch weitermachen möchte. Es gab Gespräche, auch mit Klubs aus dem Ausland. Aber nichts hat mich hundertprozentig überzeugt und ich habe mich gefragt: Was hält die Welt noch für dich bereit?"

In seiner gesamten Profi-Laufbahn brachte es Raeder in den letzten zehn Jahren unter anderem auf 41 Pflichtspiele in der Bundesliga (2) und 3. Liga (39) in Deutschland, 27 Pflichtspiele in Portugals erster und 18 Pflichtspiele in Bulgariens erster Liga. Richtig glücklich wurde er aber nirgendwo, sodass Raeder nun Schluss macht mit dem aktiven Profi-Fußball.

Raeder spielte zwei Jahre lang beim FC Bayern

In dem Zeitungsinterview berichtet Raeder von dem Teamkollegen, der ihn in seiner Laufbahn am meisten beeindruckt und geprägt habe: Manuel Neuer beim FC Bayern.

"Er war mit seiner Persönlichkeit, seinem Können und seiner Professionalität in jedem Training ein Vorbild für mich. Und wir haben uns menschlich sehr gut verstanden. Vor einigen Wochen haben wir uns bei einer Feier zum zehnjährigen Triple-Jubiläum wiedergetroffen. Das war wie früher, wir haben sehr offen miteinander gequatscht", so Raeder über Bayerns Stammtorwart, mit dem er 2013 in Wembley die Champions League gewann.

Beim FC Bayern stand der Torhüter zwei Jahre lang unter Vertrag und bestritt dort 42 Pflichtspiele für die Profis sowie die U23 der Münchner.