Enthüllt! So ist der Stand beim FC Bayern und Palhinha

IMAGO/Javier Garcia/Shutterstock

Joao Palhinha wird seit Monaten beim FC Bayern gehandelt

Im vergangenen Sommer war fast schon alles klar zwischen dem FC Bayern und Mittelfeldspieler Palhinha, der kurz vor Transferschluss unbedingt noch vom FC Fulham zu den Münchnern wechseln sollte. Nachdem der Deal aber bekanntlich platzte, könnte der deutsche Meister in wenigen Wochen den nächsten Versuch starten.

Über den derzeitigen Stand der Gespräche zwischen den beiden Klubs über einen Palhinha-Transfer im kommenden Januar gab es zuletzt widersprüchliche Meldungen. Die Wasserstandsmeldungen aus England, wonach sich die Klubs bereits auf einen Transfer des portugiesischen Nationalspielers geeinigt hätten, verwies "Sky"-Reporter Florian Plettenberg am Montag allerdings noch in das Reich der Fabeln.

Dass Palhinha definitiv zum FC Bayern wechseln werde, "so weit ist es noch nicht", betonte der Transferexperte. Es gäbe zwar weiterhin Diskussionen beim FC Bayern über den 28-Jährigen, der als zentral-defensiver Mittelfeldspieler die offene Planstelle im Kader von Cheftrainer Thomas Tuchel schließen soll.

Allerdings sei das Thema Ablösezahlung noch längst nicht geklärt zwischen den Münchnern und dem Klub aus der Premier League. "Fakt ist: Sie werden nicht den Preis zahlen, der im Sommer aufgerufen wurde, diese kolportierten 60 bis 65 Millionen Euro", so Plettenberg weiter.

Palhinha steht noch langfristig beim FC Fulham unter Vertrag

Grund für die strikte Haltung des FC Bayern, nicht derart tief in die Tasche zu greifen für Palhinha, soll vor allem das Veto von Aufsichtsratmitglied Karl-Heinz Rummenigge sein. Laut dem "Sky"-Bericht soll der langjährige Klubboss seine Zweifel daran angemeldet haben, dass der Sechser einen derart kostspielligen Transfer tatsächlich rechtfertige.

Ein Wechsel im kommenden Winter soll aber trotzdem noch längst nicht ausgeschlossen sein. So soll der FC Fulham dem Spieler nämlich versprochen haben, ihn für eine geringere Ablösesumme ziehen zu lassen als die genannten 60 Millionen Euro. Eine Einigung könnte also also durchaus noch zustande kommen zwischen dem deutschen Rekordmeister und Fulham, wo Palhinha aktuell noch langfristig bis 2028 unter Vertrag steht.