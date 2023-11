Boateng reagiert auf Rassismus-Eklat um BVB-Talente

IMAGO/nordphoto GmbH / Bratic

Ist fassungslos angesichts des Rassismus-Skandals bei der U17-WM: Jérôme Boateng

Jérôme Boateng verurteilt rassistische Beleidigungen gegen ein BVB-Trio sowie einen Youngster des 1. FC Köln am Rande der U17-WM scharf.

"Deutsche Jung-Nationalspieler, die nach einem Sieg bei der WM für Deutschland rassistisch beleidigt werden? Im Jahr 2023? Euer Ernst? Wann hört das jemals auf...!?", schrieb der derzeit vereinslose Ex-Profi des FC Bayern bei X (vormals Twitter).

Zuvor waren die BVB-Spieler Charles Herrmann, Almugera Kabar, Paris Brunner sowie Fayssal Harchaoui vom 1. FC Köln Ziel übelster rassistischer Kommentare in den sozialen Medien geworden. Hintergrund: Der DFB hatte via Facebook ein Jubelbild es Quartetts nach dem 3:2-Sieg im Achtelfinale der U17-WM gegen die USA geteilt.

Die Beleidigungen gingen sogar so weit, dass der Verband die Kommentarfunktion deaktivieren musste.

"Wir sind stolz auf die Vielfalt in unserer U17, die in Indonesien gerade ihr Herz auf dem Platz lässt. Der Einsatz für Vielfalt ist fest in der DFB-Satzung verankert - ebenso wie die Werte Toleranz und Respekt. Wenn ihr diese Werte nicht teilt, dann entfolgt uns gern. Diskriminierende und rassistische Kommentare haben hier keinen Platz und werden dementsprechend gelöscht. Gegen beleidigende Inhalte werden wir rechtlich vorgehen", teilte der DFB in einem Statement mit.

U17-WM: Rassistische Hetze stößt auf Widerspruch

Immerhin: Viele User drückten auch ihre Begeisterung für die starken Auftritte der deutschen U17 aus und wehrten sich gegen die rassistische Hetze.

"Wo liegt hier das Problem? Es gibt so viele dunkelhäutige Spieler. Schaut doch auch mal nach Frankreich. Die Jungs sind hier geboren. Die sind nicht erst seit 2015 hier. Falls es die versammelte AfD-Fraktion verpasst hat, sollte nochmal Mathenachhilfe gegeben werden", schrieb eine Userin. "Sehr gut Jungs, macht weiter so und hört nicht auf die Kalkleisten in den Kommentaren", schrieb ein anderer.

Mehrere User forderten auch, die U17 statt der zuletzt so enttäuschenden A-Nationalmannschaft zur Heim-EM im kommenden Jahr zu schicken.