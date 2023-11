Großes Rätselraten um Guerreiro beim FC Bayern

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Raphael Guerreiro wechselte im Sommer vom BVB zum FC Bayern

Seit seinem Wechsel vom BVB zum FC Bayern kommt Raphael Guerreiro verletzungsbedingt nicht richtig auf die Füße. Die Fitness des 29-jährigen Portugiesen gibt dem deutschen Rekordmeister offenbar Rätsel auf.

Darüber berichtet "Bild". Demnach könne in München auch nach fast fünf Monaten niemand genau sagen, wie fit Guerreiro wirklich sei. Von einer "ominösen" Krankheits- und Verletzungshistorie beim Europameister von 2016 ist die Rede.

Wenige Wochen nach seiner Vertragsunterschrift stoppte den auch im zentralen Mittelfeld einsetzbaren Linksverteidiger zunächst ein Muskelbündelriss in der rechten Wade.

Anfang Oktober folgte nach einem kurzen Comeback ein Muskelfaserriss im linken Oberschenkel. "Wir können es alle irgendwie nicht glauben", kommentierte Trainer Thomas Tuchel den Rückschlag, Guerreiro habe sich "irgendwie zwischen zwei Trainings" verletzt.

Zuletzt plagten ihn erneut nicht näher benannte Muskelprobleme.

FC Bayern: Vorwürfe aus BVB-Zeit verfolgen Raphael Guerreiro

Drei Pflichtspiele als Einwechselspieler mit lediglich 101 Einsatzminuten im Trikot des FC Bayern stehen bislang nur in seiner Statistik. Auch für das sportlich unbedeutende Champions-League-Gruppenspiel gegen den FC Kopenhagen am Mittwoch (21:00 Uhr) ist Guerreiro wieder fraglich.

Beim BVB dürfte Guerreiros Horror-Start in München niemanden so wirklich überraschend. Muskelverletzungen in unschöner Regelmäßigkeit gehörten auch zu seiner immerhin sieben Jahre währenden Dortmunder Zeit schon zu den Schwächen des Routiniers. Vorwürfe über mangelnde Professionalität machten die Runde.

Als die "Ruhr Nachrichten" 2022 berichteten, der BVB zögere deshalb mit einer Vertragsverlängerung mit Guerreiro, sah sich dieser sogar genötigt, via Twitter (heute X) zu reagieren. "Welche unprofessionellen Dinge? Ich versuche, es zu verstehen. Es ist nett, dass ich das alles in dem Artikel erfahre", schrieb er.