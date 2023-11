Nach Bayern-Wechsel: Guerreiro stichelt gegen den BVB

IMAGO/Ulmer

Raphael Guerreiro wechselte vom BVB zum FC Bayern

Nach sieben Jahren im schwarz-gelben Trikot kehrte Raphael Guerreiro dem BVB im vergangenen Sommer den Rücken und wechselte ablösefrei zum FC Bayern. Auch wenn er in München verletzungsbedingt bislang kaum zum Einsatz gekommen ist, hat der Portugiese große Unterschiede zwischen den beiden Erzrivalen erkannt.

In Dortmund hat Raphael Guerreiro zweifelsohne eine Lücke hinterlassen. Zwar galt der 29-Jährige nie als Defensivspezialist, dafür waren seine kreativen Impulse im Vorwärtsgang für den BVB umso wichtiger.

Seine unbestrittenen Fähigkeiten konnte der Linksfuß bei seinem neuen Arbeitgeber bisher jedoch kaum präsentieren: Erst drei Pflichtspiele absolvierte Guerreiro für den FC Bayern. Zunächst stoppte ihn ein Muskelbündel-, dann ein Muskelfaserriss.

Nichtsdestotrotz scheint sich der portugiesische Nationalspieler an der Säbener Straße wohl zu fühlen. "Ich habe sofort gemerkt, dass Bayern ein anderer Verein mit einer ganz anderen Mentalität ist", verriet Guerreiro nun im Interview mit "beIN Sports".

Eine durchaus pikante Aussage, schließlich eilt dem BVB seit Längerem der Ruf voraus, in den entscheidenden Momenten keine Siegermentalität zu verkörpern.

Guerreiro: Integration beim FC Bayern hat "gut geklappt"

Seinen Stotterstart beim deutschen Rekordmeister hat der Europameister von 2016 mittlerweile abgehakt, Guerreiro will fortan nur noch nach vorne schauen.

"Nach zehn Tagen Training verletzte ich mich, deshalb hatte ich nicht den Start, den ich mir erhofft hatte. Aber ich bin regelmäßig bei der Mannschaft, die Integration hat also gut geklappt", hob der Routinier hervor.

In den kommenden Wochen will er einen Angriff auf die Startelf nehmen. "Jetzt bin ich zurück und ich bin mir sicher, dass die Dinge in die richtige Richtung gehen werden", kündigte Guerreiro, der als Wunschspieler von Trainer Thomas Tuchel galt, an.

Beim FC Bayern hat frühere Dortmunder bis 2026 unterschrieben.