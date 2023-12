Neuer Sturm-Kandidat im Visier von Eintracht Frankfurt

IMAGO/Jan Huebner

Markus Krösche sucht nach Offensivspielern für Eintracht Frankfurt

Durch die jüngste Niederlage gegen den FC Augsburg hat Eintracht Frankfurt den Anschluss an die Spitzengruppe der Bundesliga verloren. Für Abhilfe im Kampf um Europa soll ab Januar ein neuer Mittelstürmer sorgen. Nun gibt es offenbar einen neuen Kandidaten.

Wie die "Sport Bild" schreibt, ist der Ex-Mainzer Jean-Philippe Mateta für den Winter ein Transfer-Kandidat bei der Eintracht. Der 26-Jährige kommt bei Crystal Palace in der Premier League aktuell selten über das Reservisten-Dasein hinaus.

Trotz Vertrag bis 2026 soll sich der Franzose eine Rückkehr in die Bundesliga vorstellen können. Ein möglicher Deal könnte die SGE dem Bericht zufolge rund zehn Millionen Euro kosten.

Bereits im Sommer war bei Mateta ein Wechsel nach Deutschland im Gespräch. Borussia Dortmund, Gladbach und RB Leipzig sollen den Goalgetter damals auf dem Schirm gehabt haben.

Für Mainz 05 gelangen Mateta in seiner besten Saison 2018/19 einst 14 Bundesliga-Tore. Seine Leistungen ermöglichten ihm im Winter 2021 einen Wechsel auf die Insel. Crystal Palace lieh den früheren Junioren-Nationalspieler zunächst aus und verpflichtete ihn später für elf Millionen Euro fest.

Eintracht Frankfurt hat weiteren Kandidaten im Visier

In Frankfurt klafft derweil seit dem Abgang von Top-Stürmer Randal Kolo Muani eine Lücke im Sturmzentrum. Der französische Vize-Weltmeister hatte sich am Deadline Day des Sommerfensters Paris Saint-Germain angeschlossen. Im Gegenzug flossen rund 95 Millionen Euro an den Main.

Omar Marmoush steht für die SGE zwar immerhin schon bei sechs Saisontoren. Doch der quirlige Angreifer würde wohl durchaus von einem robusten Sturm-Partner profitieren.

Sportvorstand Markus Krösche sucht deshalb schon seit Wochen nach frischem Personal. Denkbar ist angeblich sogar, dass die Hessen im Januar gleich zwei Angreifer verpflichten.

Ein Deal befindet sich wohl schon in der finalen Phase. Laut "Sky" hat sich die Eintracht im Transferpoker um Rafiu Durosinmi von Viktoria Pilsen durchgesetzt. Der Nigerianer soll im Winter für rund acht Millionen Euro kommen.