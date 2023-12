Gereizter Pep schießt gegen TV-Experten

IMAGO/Paul Currie/Shutterstock

Pep Guardiola hat in den vergangenen drei Saison mit City den Titel geholt

Ex-Spieler kritisieren Manchester City im TV. Das lässt Pep Guardiola nicht auf sich sitzen und holt zum Gegenschlag aus.

Was den deutschen Fußball-Medien ein Didi Hamann ist, das ist in England Gary Neville. Also verdienter Ex-Profi, der in den großen TV-Studios die Lage der Fußball-Welt analysier und gerne auch spitz kommentiert. Das macht Quote, das zündet Diskussionen an, das sorgt für Klicks.

Und so wie beispielswiese Bayern-Coach Thomas Tuchel leicht angenervt die Bewertungen und Fern-Tipps eines Lothar Matthäus und Didi Hamann weglächelte und süffisant bis dünnhäutig kommentierte, so hat sich nun auch ManCity-Coach Pep Guardiola über die Vertreter der englischen Fußball-Experte-Gilde geäußert.

Ziel seiner Replik waren die "Sky"-Pundits Jamie Carragher, Micah Richards and Gary Neville. Sie hatten Manchester City zuletzt sinngemäß vorgeworfen, etwas zu selbstzufrieden zu sein. Dinge, die Experten eben so sagen. Nach dem 3:3 gegen Tottenham am vergangenen Sonntag steht City als amtierender Meister nur auf Rang drei, hat auf Spitzenreiter Arsenal sechs Punkte Rückstand - bei einem Spiel weniger.

Trotzdem hat die öffentliche Kritik offenbar bei dem Star-Trainer etwas getriggert.

Pep erinnert Kritiker an eigene Karriere

"Er weiß, wie schwierig es ist. Sonst hätte Gary Neville in der besten Zeit von Manchester United vier Premier-League-Titel in Folge gewonnen. Aber er hat es nicht getan, verstehen Sie?", legte der 52-Jährige los.

"Jamie Carragher hat nicht ein einziges Mal gewonnen. Micah Richards hat nicht viermal in Folge die Premier League gewonnen. Noch niemals. Das ist noch nie passiert. Die Chance, dass es nicht passiert, ist größer als die, dass es passiert", sagte Guardiola auf einer Pressekonferenz. "Es ist so schwierig, es immer wieder zu schaffen."

Stattdessen lobte der Katalane seine Mannschaft. "Ich sehe meine Mannschaft, wie sie kämpft, wie sie presst, wie sie bis zum Schluss weitermacht und wie verärgert sie ist, wenn wir ein Gegentor bekommen", so Guardiola. "Ich habe also nicht das Gefühl [der Selbstzufriedenheit]. Vielleicht liege ich ja falsch und sie sehen alles, was ich nicht sehen kann. Aber ich habe dieses Gefühl nicht."

"Ich habe gesehen, wie wir Tottenham unter Druck gesetzt haben, das Spiel gegen Liverpool, sogar gegen Chelsea. Wie wir gespielt haben, gibt mir nicht das Gefühl, dass wir sagen: 'Seht her, wie gut wir sind' oder dass wir ein bisschen naiv spielen oder so tun, als hätten wir keinen Respekt vor dem Gegner. Ganz und gar nicht. Dieses Gefühl habe ich nicht."

Schafft ManCity etwas Historisches?

Und überhaupt: Sein Gefühl sage ihm auch, dass City erneut Meister werden wird und dann erstmals zum vierten Mal in Serie zum Champion gekrönt wird.

Und wie das Spielchen eben so geht. Auf die Antwort zu der ursprünglichen Kritik, gibt es natürlich wieder eine Antwort. Und so weiter.

Carragher retournierte mit einem Seitenhieb auf Social Media. Er denke, dass er wahrscheinlich mit Liverpool einen Meistertitel gewonnen hätte, wenn er (wie ManCity mit Abu Dhabi, d. Red.) einen Staat als Haupteigentümer hätte "und die Regeln (des Financial Fairplay, d Red.) so weit ausgedehnt hätte, dass die Premier League uns 115 Mal angeklagt hat".

Wohl nur eine Frage der Zeit, bis auch Pep wieder antwortet.