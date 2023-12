Pressestimmen zum BVB-Aus: "Note 5 für Terzic!"

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Kritik an BVB-Coach Edin Terzic nach dem Aus im DFB-Pokal gegen den VfB Stuttgart

Borussia Dortmund verliert mit 0:2 beim VfB Stuttgart und scheidet sang- und klanglos im Achtelfinale des DFB-Pokals aus. Entsprechend kritisch reagieren die Medien, vor allem Trainer Edin Terzic kommt nicht gut weg. Die Pressestimmen zum BVB-Aus:

Ruhr Nachrichten: "Borussia Dortmund erlebt in Stuttgart einen kompletten Systemausfall und präsentiert sich im Pokal-Achtelfinale desolat. Edin Terzic vercoacht sich beim 0:2."

ntv: "Mit Borussia Dortmund scheitert das nächste Schwergewicht des deutschen Fußballs im DFB-Pokal. Nach einer desolaten Leistung fliegt die Mannschaft beim bärenstarken VfB Stuttgart sang- und klanglos im Achtelfinale raus. Für Coach Edin Terzić wird es immer unangenehmer."

Bild: "Note 5 für Terzic! Wählte wie schon in Leverkusen eine Mauer-Taktik, versuchte es mit der Konter-Taktik mit zwei pfeilschnellen Außen (Adeyemi/Bynoe-Gittens). Der Plan ging komplett schief."

WAZ: "Borussia Dortmund scheitert im DFB-Pokal am VfB Stuttgart nach einer schwachen Leistung. Der Taktik-Kniff von Edin Terzic verpufft."

Spiegel: "Der VfB Stuttgart spielt Borussia Dortmund zum zweiten Mal binnen eines Monats an die Wand. BVB-Kapitän Emre Can zählt seine Mitspieler an – und Bundestrainer Julian Nagelsmann dürfte in der Stürmerfrage nicht schlauer geworden sein."

BVB vom VfB Stuttgart "nicht nur besiegt, sondern auch dominiert"

Süddeutsche Zeitung: "Dortmund scheitert mit Außenseiterfußball in Stuttgart. Der VfB spielt erstaunlich guten Fußball - der BVB sucht weiter nach einem Stil, der zur Mannschaft passt."

FAZ: "Forsches Stuttgart schlägt zaghaften BVB. Der VfB Stuttgart bleibt weiter auf Erfolgskurs. Gegen Borussia Dortmund erreichen die Schwaben das Viertelfinale im DFB-Pokal. Auf den Torjäger vom Dienst ist abermals Verlass."

Sport1: "Titeltraum geplatzt! Guirassy und Co. lassen BVB keine Chance"

Welt: "Der VfB Stuttgart gewinnt gegen Borussia Dortmund und steht im Viertelfinale des DFB-Pokals. Der BVB ist in allen Belangen unterlegen und ist mit der Höhe der Niederlage noch gut bedient."

Sportschau: "Der VfB Stuttgart hat Borussia Dortmund zum zweiten Mal innerhalb eines Monats nicht nur besiegt, sondern auch dominiert."