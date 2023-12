Bjelica erklärt Degradierung von Union-Stürmer

IMAGO/nordphoto GmbH / Engler

Bjelica feierte einen gelungenen Bundesliga-Einstand bei Union Berlin

Angreifer David Fofana stand in der Bundesliga-Partie des 1. FC Union Berlin am 14. Spieltag gegen Gladbach überraschend nicht im Kader. Der neue Cheftrainer Nenad Bjelica erklärte die Degradierung.

"Wenn sie sich an meine erste Pressekonferenz erinnern, dann wissen sie warum", begann der neue Union-Coch Nenad Bjelica auf der Abschluss-Pressekonferenz nach dem 2:0-Heimerfolg gegen Borussia Mönchengladbach, als er auf die Kader-Verbannung von Stürmer David Fofana angesprochen wurde.

Der Nachfolger von Urs Fischer, der gegen Gladbach sein Bundesliga-Debüt als Trainer feierte, klärte anschließend auf: "Jeder, der sich mit dem Verein identifiziert und für den Verein alles tut, ist willkommen. David wird willkommen sein, wenn er das tut."

Er habe stattdessen die Möglichkeit gehabt, "anderen Spielern" das Vertrauen zu schenken, die unter der Woche gute Trainingsleistungen gezeigt hätten. "Ich kann nur 20 Spieler im Kader haben", schlussfolgerte der Kroate.

Gleichwohl hob der neue Union-Übungsleiter hervor, dass neben Fofana auch andere Profis im Spieltagskader fehlten, etwa Sommer-Neuzugang Lucas Tousart. Der Franzose habe, anders als scheinbar Flügelspieler Fofana, "tolle Trainingsleistungen" an den Tag gelegt. Seine Nichtberücksichtigung hatte laut dem 52-Jährigen taktische Gründe: "Er ist ein Achter, ich habe heute ohne Achter gespielt."

Trainer-Entscheidung trägt Früchte

David Fofana kam im Sommer als Leihgabe vom FC Chelsea zu den Köpenickern, wo er sich unter Urs Fischer sogleich einen Platz in der Startformation erkämpft hatte. In bislang elf Bundesliga-Einsätzen gelang dem schnellen Angreifer aber noch kein Tor. Allein beim 1:1 in der Champions League bei SSC Napoli gelang dem Ivorer ein erster Treffer im Union-Trikot.

Mit seiner Maßnahme, den 20-Jährigen vorerst auf die Tribüne zu verbannen und stattdessen anderen Spielern das Vertrauen zu schenken, hatte Trainer Bjelica indes Erfolg.

Beim 3:1-Sieg gegen die Fohlen erzielten gleich drei Stürmer die Tore für die Hausherren: Kevin Volland (23.) traf vom Punkt, Benedict Hollerbach (50.) erzielte sein erstes Bundesliga-Tor und Mikkel Kaufmann (75.) sorgte nach Einwechslung für die Entscheidung. Der Anschlusstreffer von Alassane Pléa (77.) kam zu spät.