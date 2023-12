Überraschung: Ribéry trainiert beim FC Bayern!

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Lebende Legende beim FC Bayern: Franck Ribéry (oben)

Bei den Fans des FC Bayern genießt Franck Ribéry Kultstatus, neun Mal wurde der Franzose in München deutscher Meister. Nun wurde der 40-Jährige überraschend beim Training an der Säbener Straße gesichtet.

Ribéry, der vor etwas mehr als einem Jahr seine Karriere beendet hatte, wurde am Mittwoch von der "Bild" erwischt, als er im Bayern-Outfit auf dem Klub-Gelände unterwegs war.

Das Boulevard-Blatt mutmaßt, dass der langjährige Titelsammler vor Ort ein "individuelles Workout" absolvierte. Auf eine feste Rückkehr zu seinem Ex-Verein deute dagegen "nichts hin", da Ribéry "nach wie vor als Teil des Trainerteams bei seinem letzten Profi-Klub aus Salerno" beschäftigt sei.

Zwischen 2007 und 2019 stand der Edeltechniker in 425 Pflichtspielen für den FC Bayern auf dem Rasen. In dieser Zeit war Ribéry an 306 Toren direkt beteiligt (124 Treffer, 182 Vorlagen).

Der ehemalige Nationalspieler Frankreichs besitzt in München noch immer eine Villa. Wenn er sich in der bayrischen Landeshauptstadt aufhält, besucht er öfter das Trainingsgelände an der Säbener Straße.

FC Bayern: Mario Götze schwärmt von Franck Ribéry

Wie besonders Ribéry für den FC Bayern war, verdeutlichte sein früherer Mitspieler Mario Götze unlängst in einem Interview mit RTL/ntv und sport.de noch einmal.

"Für mich der beste Spieler war Franck Ribéry, damals ist er ja auch Dritter beim Ballon d'Or geworden", erinnerte der 31-Jährige an seinen Start beim deutschen Branchenführer.

Nach seinem tränenreichen Abschied vom FC Bayern wechselte der Flügelflitzer in die italienische Serie A, wo er für die AC Florenz und US Salernitana auflief. Verletzungen warfen ihn dabei jedoch immer wieder zurück.

Als er jetzt unerwartet in München auftauchte, wollte Ribéry eigentlich unerkannt bleiben. Der Plan ging allerdings nicht auf: Ein junger Fan erkannte den 40-Jährigen in seinem Auto und staubte ein Foto mit ihm ab.