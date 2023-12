Tränen-Drama! FC Bayern verkündet neuen Verletzungsschock

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Der FC Bayern muss auf den nächsten Star verzichten

Die Verletzungssorgen im Frauen-Team des FC Bayern nehmen zu: Wie der amtierende deutsche Meister am Freitag mitteilte, fällt die schwedische Nationalspielerin Magdalena Eriksson vorerst aus.

Am Donnerstag war die 30-Jährige im Champions-League-Spiel gegen Ajax Amsterdam (1:1) schon nach 23 Minuten unter Tränen ausgewechselt worden.

Tags darauf folgte die niederschmetternde Diagnose aus der medizinischen Abteilung: Eriksson hat sich einen Bruch im linken Mittelfuß zugezogen.

Die Innenverteidigerin, die in den letzten drei Begegnungen drei Tore für die Münchnerinnen erzielt hatte, wurde bereits am Freitagmorgen operiert und wird nun "mehrere Wochen" ausfallen.

Kurz nach dem Eingriff meldete sich Eriksson bei Instragram zu Wort. "Ich bin wach und fühle mich nach der erfolgreichen Operation gut", versicherte die Leistungsträgerin.

Eine neuerliche Hiobsbotschaft für Bayerns Cheftrainer Alexander Straus, der auch auf DFB-Star Klara Bühl noch einige Zeit verzichten muss.

FC Bayern "mehrere Wochen" ohne Klara Bühl

Bühl hatte im Bundesliga-Spiel am Montag gegen Bayer Leverkusen (3:0) eine muskuläre Verletzung erlitten und wird nach Klub-Angaben "mehrere Wochen" ausfallen.

Die 23-Jährige war gegen Leverkusen zur Halbzeit ausgewechselt worden. In diesem Jahr wird die Offensivspielerin den Münchnerinnen damit nicht mehr zur Verfügung stehen.

In der laufenden Saison stand die Angreiferin, die 2020 vom SC Freiburg gekommen war, in zwölf Pflichtspielen auf dem Rasen. Dabei gelang ihr ein Treffer.

Wie der FC Bayern, der nach neun Spieltagen die Tabelle der Frauen-Bundesliga knapp vor dem VfL Wolfsburg anführt, den personellen Aderlass verkraften wird, müssen die kommenden Wochen und Monate zeigen.

Am Sonntag (18:30 Uhr) gastieren die Münchnerinnen zum Derby bei Aufsteiger 1. FC Nürnberg. In der Champions League wartet am Mittwoch (18:45 Uhr) das Rückspiel gegen Ajax.