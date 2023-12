Asano profitiert vom "Schoko-Doping"

www.imago-images.de/SID/IMAGO/Malte Ossowski/Sven Simon

Dank eines Schokoladentalers traf Takuma Asano

Als es Tennisbälle aufs Spielfeld hagelte, griff Takuma Asano zu. Der japanische Fußball-Nationalspieler des VfL Bochum half mit, den Rasen nach dem Protest der Union-Fans gegen den Investorendeal wieder freizuräumen. Als danach auch noch Schokoladentaler flogen, biss Asano sogar zu.

"Ich liebe Süßigkeiten, die Schokolade hat mir Power gegeben", sagte der Stürmer nach dem 3:0 (1:0) des VfL gegen Union Berlin am "Sky"-Mikrofon. So viel Power, dass er das richtungweisende erste Tor erzielte - in der Nachspielzeit, die durch die Unterbrechung nach genau zwölf Minuten notwendig geworden war (45.+5).

Der Snack während des Spiels war für Asano offenbar notwendig. "Es war nicht nur aus Spaß", betonte er anschließend: "Ich brauchte die Energie. Ich war nach zwölf Minuten schon wirklich müde." Asanos Spiel in Bochum ist sehr laufintensiv, zudem hat der Japaner in diesem Jahr schon viele tausend Reisekilometer zu Länderspielen hinter sich. Deshalb habe er gedacht, dass er die zweite Halbzeit nicht spielen könne. Doch Asano hielt bis kurz vor Schluss durch - dank des Schoko-Dopings.