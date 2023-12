Hamann teilt gegen zahlreiche BVB-Stars aus

IMAGO/Revierfoto

Dietmar Hamann hat zum Rundumschlag gegen den BVB angesetzt

Verkehrte Welt bei der Experten-Analyse zur bisherigen Saisonleistung von Borussia Dortmund: Nachdem in den letzten Wochen meist BVB-Coach Edin Terzic die meiste Kritik abbekam, gab es dieses Mal von "Sky"-Fachmann Dietmar Hamann einen deftigen Rundumschlag gegen gleich mehrere Profis der Schwarz-Gelben.

Das Remis von Borussia Dortmund am Samstag in Augsburg (1:1) markierte eine weitere Enttäuschung des mit hohen Ambitionen in die Saison gestarteten Vizemeisters. Fünf Punkte Abstand hat der BVB bereits Abstand auf Champions-League-Rang fünf, weshalb es zuletzt immer wieder Kritik an den schwankenden Leistungen der Schwarz-Gelben gab, die international überzeugten, in der Liga aber oft enttäuschten. Die favorisierte Zielscheibe des Ärgers: Edin Terzic.

Doch geht es nach TV-Experte Dietmar Hamann, dann "tut man dem Trainer auch unrecht, weil er zu oft von den Spielern im Stich gelassen wird", erklärte Hamann bei "Sky". Allerdings richtete der frühere Bundesliga-Profi auch einen Appell an Terzic: "Ich würde mir wünschen, dass er mal dazwischen haut."

Der 41-Jährige sei "zu brav". Und wenn das Terzic nicht könne, müssten eben Sportchef Sebastian Kehl oder BVB-Boss Hans-Joachim Watzke durchgreifen. Grund dafür gibt es für Hamann nämlich genug.

"Wir haben jetzt eine Situation in Dortmund: Du schaust dir den [Marcel] Sabitzer an, den [Felix] Nmecha und [Ramy] Bensebaini - keine Leistung, die ganze Vorrunde", kritisierte der 50-Jährige die Sommer-Neuzugänge deutlich.

Während Hamann sich wehmütig an Ex-Dortmunder wie Jadon Sancho oder Jude Bellingham erinnerte, bilanzierte er, dass "alle anderen, die zu Dortmund gekommen sind, schlechter geworden sind."

Hamann: Brandt als "Prototyp des BVB-Problems"

Die BVB-Profis hätten "schon bald das HSV-Syndrom", so der TV-Experte, "dass alle Spieler, die sie holen, schlechter werden".

Spielern, wie dem eben genannten Trio oder auch Emre Can, den Hamann ebenfalls nannte, "die durch Nicht-Leistung glänzen", müsse man sagen: "'Ihr könnt gutes Geld verdienen bei uns, aber ihr habt auch eine Verantwortung'. Und der Verantwortung werden die Spieler im Moment nicht gerecht", legte Hamann den Finger in die Wunde.

Auch der zu Saisonbeginn noch herausragende Julian Brandt bekam vom "Sky"-Experten sein Fett weg. "Wo hat der Brandt Leistung gebracht? Er hat mal drei gute Spiele, dann ist er mal wieder das verkante Genie und dann siehst du ihn wieder sechs Wochen nicht", sagte er.

Brandt sei "der Prototyp des Problems von Borussia Dortmund", analysierte Hamann und erklärte: "Wenn es läuft, sind sie wunderbar und können alle Fußball spielen, aber das können wir alle. Wenn es nicht läuft, brauchst du die Typen, die vorangehen."