Gladbach-Stürmer fit für Jahresabschluss - Itakura fehlt

IMAGO/Michael Taeger

Tomás Cvancara kann Gladbach wieder helfen

Borussia Mönchengladbach kann im letzten Spiel des Jahres wieder auf Stürmer Tomas Cvancara bauen.

Der 23-Jährige sei "komplett ausgeheilt und stehe zu Verfügung", sagte Trainer Gerardo Seoane vor der Begegnung bei Eintracht Frankfurt am Mittwoch (20:30 Uhr). Der Neuzugang war zuletzt erst verletzt und dann erkrankt ausgefallen.

Cvancara hatte in den ersten vier Bundesligaspielen drei Treffer erzielt, anschließend aber immer wieder gefehlt. "Er hat gefühlt 50 Prozent der Trainings verpasst. Er ist zwar von Anfang an angekommen und hat gezeigt, was er drauf hat, aber er braucht Kontinuität über das Training", sagte Seoane.

Noch nicht zur Verfügung steht dagegen Ko Itakura nach seiner Operation am Sprunggelenk. "Er ist schmerzfrei, steht aber noch nicht im Kader, weil wir ihn auf ein gewisses Fitnesslevel bringen müssen", sagte Seoane.

Itakuras Teilnahme an der Asienmeisterschaft in Katar (12. Januar bis 10. Februar) sei aber fest eingeplant.