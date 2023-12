Wolfsburg-Star hofft auf Kane-Gnade

IMAGO/Kirchner/David Inderlied

Harry Kane trifft mit dem FC Bayern auf den VfL Wolfsburg

Im letzten Pflichtspiel des Jahres gastiert der FC Bayern mit Top-Stürmer Harry Kane am Mittwochabend (20:30 Uhr) beim VfL Wolfsburg. VfL-Star Jonas Wind hofft, dass der Engländer dort eine Pause mit dem Toreschießen macht.

"Ich habe großen Respekt vor ihm als Stürmer. Er ist großartig. Aber hoffentlich wird er gegen uns nicht treffen. Dann kann er in den anderen Spielen wieder so oft treffen, wie er will", scherzte der Däne im Interview mit "WhoScored.com".

Für Kane steht bei den Niedersachsen das 16. Bundesligaspiel im Trikot des FC Bayern an. Bislang steht der 30-Jährige bei 20 Saisontoren und befindet sich damit weiter auf Rekord-Kurs.

Erst in der Saison 2020/21 hatte Robert Lewandowski die 49 Jahren alte Bestmarke von Gerd Müller geknackt. Dem polnischen Superstar gelangen damals 41 Treffer für den FC Bayern, Müller hielt vorher mit 40 Toren den Rekord.

Für Wind ist es kein Zufall, dass ausgerechnet in der Bundesliga aktuell so viele Tore fallen. Die Spielweise der Teams lade schlicht zum Knipsen ein.

FC Bayern europaweit mit der Top-Offensive

"Die Anzahl von Toren, die viele Stürmer machen, ist wirklich gut. In vielen Spielen geht es hin und her und du gewinnst oft 3:2 statt 1:0. Das heißt, es fallen viele Tore und als Stürmer ist das eine gute Sache. Du bekommst viele Chancen. Ich bin froh, hier zu sein und kann mich nicht beschweren", so der Goalgetter, der selbst auch schon bei neun Saisontoren steht.

Mit dem FC Bayern, Bayer Leverkusen und RB Leipzig stellt die Bundesliga im Offensiv-Ranking der Top-5-Ligen aktuell tatsächlich drei Klubs unter den ersten zehn. Und dass, obwohl in Deutschland bislang zwei Spiele weniger bestritten wurden als beispielsweise in der Premier League. Der FC Bayern ist europaweit sogar die Nummer eins.

Wind glaubt derweil fest daran, dass er es sein kann, der den Bayern kurz vor Weihnachten eine bittere Niederlage zufügt. "Ich habe das Vertrauen, dass ich die Qualität habe, einen guten Job zu machen, wenn ich fit bin. Das habe ich diese Saison gezeigt", so der dänische Nationalspieler.