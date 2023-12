Klopp kritisiert Liverpool-Fans

IMAGO/Mark Cosgrove/News Images

Jürgen Klopp wünscht sich noch mehr Stimmung von den Heimfans

Der FC Liverpool erreicht souverän das Halbfinale des englischen Liga-Pokals. Doch Coach Jürgen Klopp ist von der Atmosphäre an der Anfield Road etwas enttäuscht. Er packt die Fans vor dem Kracher gegen Arsenal an der Ehre.

5:1 gewonnen - trotzdem sieht Jürgen Klopp noch Luft nach oben. Zumindest bei den Zuschauern in Liverpool. Der deutsche Trainer der Reds kritisierte die Atmosphäre im eigenen Stadion nach dem klaren Sieg gegen West Ham United im Ligapokal.

"Aber ich muss sagen - es ist lange her, dass ich das gesagt habe - aber ich dachte, dass ich in der ersten Halbzeit, als die Jungs wirklich hervorragend gespielt haben, nicht übermäßig glücklich war, muss ich sagen, mit der Atmosphäre hinter mir", erklärte Klopp nach dem Spiel auf der Pressekonferenz.

Das Team habe viel verändert, habe West Ham wie verrückt dominiert, habe Chancen vergeben, so der 56-Jährige. "Wenn ich auf der Tribüne sitzen würde, wäre ich auf Zack, zu 1000 Prozent."

Klopps klare Warnung

Klopps klare Ansage vor dem Gipfeltreffen mit dem FC Arsenal: "Wir brauchen Anfield am Samstag". Arsenal musste unter der Woche nicht spielen und "jeder, der sie kennt, weiß, dass sie vorbereitet sein werden", warnte Klopp.

"Wir brauchen Anfield von der ersten Sekunde an auf den Beinen, ohne dass ich mich mit dem gegnerischen Trainer streiten muss. Wir brauchen dich von der ersten Sekunde an. Wenn du wirklich willst, wenn es zu viel Fußball im Dezember ist, weiß ich nicht. Tut mir leid, dass wir auch spielen müssen. Aber wenn du nicht in der richtigen Form bist, gib dein Ticket jemand anderem."

Mit einem Sieg gegen die Gunners am Samstag (18.30 Uhr/Sport.de-Liveticker) würde das Klopp-Team in der Tabelle am Rivalen vorbeiziehen und die Pole Position der Premier League übernehmen. Momentan liegt Liverpool mit 38 Zählern und einem Punkt Rückstand auf Platz zwei.

Im Ligapokal geht es für Liverpool im Halbfinale gegen den FC Fulham weiter. Das Finale steigt am 25. Februar im Londoner Wembley-Stadion.