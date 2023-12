Böse Überraschung für Bayern-Profi Choupo-Moting

IMAGO/John Patrick Fletcher

Steht dem FC Bayern im Januar wohl doch zur Verfügung: Eric Maxim Choupo-Moting

Eric Maxim Choupo-Moting vom FC Bayern fehlt im Kader von Kameruns Nationalmannschaft für den Afrika-Cup 2024 - eine böse Überraschung für den erfahrenen Angreifer.

Das Aufgebot für das Turnier, das an der Elfenbeinküste ausgetragen wird, gab Nationaltrainer Rigobert Song am Donnerstag bekannt. 27 Profis stehen auf der Kaderliste, Choupo-Moting allerdings nicht.

"Wir wissen alle, dass er ein wichtiger Spieler ist. Aber wir müssen Entscheidungen treffen", begründete Song seine Entscheidung gegen den Routinier des FC Bayern.

Der frühere Profi des 1. FC Köln baut in erster Linie auf Spieler, die in Frankreich ihr Geld verdienen.

Choupo-Moting, der in Hamburg geboren wurde und bis zur U21 für Deutschland auflief, geht seit Sommer 2010 für Kamerun auf Torejagd. In 73 Länderspielen erzielte er 20 Treffer und nahm an drei Weltmeisterschaften teil.

Personalprobleme beim FC Bayern

Thomas Tuchel und dem FC Bayern kommt die unerwartete Ausbootung des Stürmers derweil nicht ungelegen.

In den vergangenen Monaten drückte beim deutschen Rekordmeister personell immer wieder gewaltig der Schuh, Choupo-Moting Abstellung im Januar hätte die Lage für die Münchner noch komplizierter gemacht.

Choupo-Moting war 2020 ablösefrei von Paris Saint-Germain zum FC Bayern gewechselt, um dem damaligen Goalgetter Robert Lewandowski Verschnaufpausen zu gönnen.

FC Bayern: 19 Spiele und drei Tore für Eric Maxim Choupo-Moting

Nachdem der Pole 2022 zum FC Barcelona wechselte, stieg Choupo-Moting aber sogar einige Zeit zum Stamm-Neuner der Münchner auf. Im letzten Sommer kam mit Harry Kane jedoch ein neuer Top-Mann dazu, der unangefochten gesetzt ist.

Dennoch kam Choupo-Moting in der Hinserie in immerhin 19 Pflichtspielen zum Einsatz, dabei gelangen ihm drei Treffer.

Sein aktuelles Arbeitspapier an der Säbener Straße läuft Ende Juni aus. Eine Verlängerung ist unwahrscheinlich.