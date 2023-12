Löst dieser Engländer die Abwehrnot des FC Bayern?

IMAGO/Matt Wilkinson

Angeblich Thema beim FC Bayern: Jarrad Branthwaite

In der ersten Saisonhälfte 2023/2024 hatte der FC Bayern vor allem in der Defensive mit enormen Verletzungssorgen zu kämpfen. Im Winter will der deutsche Rekordmeister daher auf dem Transfermarkt zuschlagen. Angeblich ist auch ein bisheriger BVB-Flirt Thema in München.

Gemeint ist Jarrad Branthwaite vom FC Everton, der in der laufenden Spielzeit den Durchbruch in der Premier League geschafft hat. Bereits 16 Partien absolvierte der englische U21-Nationalspieler für die Toffees über die vollen 90 Minuten.

Wie der türkische Transfer-Insider Ekrem Konur berichtet, beobachtet der FC Bayern die Situation von Branthwaite, der vertraglich noch bis 2027 an Everton gebunden ist.

Erst vor wenigen Tagen war der talentierte Linksfuß mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht worden. Das Portal "inews" will allerdings erfahren haben, dass Branthwaite ein Preisschild über 100 Millionen Pfund verpasst bekommen hat.

Neben dem FC Bayern und dem BVB soll auch Manchester United zu den Interessenten für den Shootingstar zählen, der 2022 beinahe beim FC Schalke 04 gelandet wäre.

Nach einer überzeugenden Leihsaison bei der PSV Eindhoven hat sich der 1,95 Meter große Abwehrmann in Evertons Stammformation festgespielt, fünf Mal hielt er mit seinen Teamkollegen die Null.

FC Bayern mit Personalnot in der Defensive

Beim FC Bayern herrschte in den letzten Monaten Personalnot in der Verteidigung. Dayot Upamecano war die einzige Konstante im Zentrum, da Matthijs de Ligt regelmäßig ausfiel und sich Min-jae Kim mit Anpassungsproblemen herumschlug.

Zu Jahresbeginn wird der Neuzugang aus Neapel zudem mit Südkorea am Asien-Cup teilnehmen und Trainer Thomas Tuchel somit mehrere Wochen nicht zur Verfügung stehen.

Der umworbene Branthwaite könnte also Abhilfe schaffen, wäre jedoch sicher kein Schnäppchen. In München würde der Engländer immerhin einen Landsmann an seiner Seite haben: Seit dem Sommer geht Harry Kane für den deutschen Branchenprimus auf Torejagd.