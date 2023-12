Ex-Coach des FC Schalke 04 ein Thema beim 1. FC Köln?

IMAGO/Julia Rahn

Ist André Breitenreiter (l.) ein Thema beim 1. FC Köln?

Beim 1. FC Köln läuft die Suche nach einem Nachfolger für Ex-Trainer Steffen Baumgart auf Hochtouren. Ein prominentes Duo ist offenbar kein Thema. Dafür wird verstärkt über einen Ex-Coach des FC Schalke 04 spekuliert.

Wie der "Geissblog" berichtet, soll der neue Effzeh-Übungsleiter wenn irgend möglich auf jeden Fall Bundesliga-Erfahrung mitbringen.

Das spricht gegen Kandidaten wie Alexander Blessin (Union St. Gilloise) sowie Carl Hoefkens (Standard Lüttich), die zuletzt in der "Kölnischen Rundschau" genannt worden waren. Zudem werde kritisch gesehen, dass beide bei ihren aktuellen Arbeitgebern noch vertraglich gebunden sind, schreibt das gewöhnlich gut informierte Online-Portal.

Stattdessen könnte demnach André Breitenreiter ins Profil des 1. FC Köln passen. Der derzeit vereinslose 50-Jährige, zuvor unter anderem bei 1899 Hoffenheim sowie beim FC Schalke 04 in der Verantwortung, habe eine Offerte vom türkischen Renommierklub Besiktas zuletzt womöglich abgelehnt, um sich die Chance auf einen Wechsel in die Domstadt nicht zu verbauen, wird spekuliert.

Auch der Kölner "Express" hatte Breitenreiter zuletzt als möglichen Kandidaten für den Effzeh genannt.

1. FC Köln: Prominentes Trainer-Duo kein Thema?

Den Informationen des Boulevard-Blatts zufolge ist klar, dass Friedhelm Funkel sowie Heiko Herrlich nicht als Baumgart-Nachfolger in Frage kommen.

Zu Herrlich habe es zumindest bis zum vergangenen Mittwoch noch keinen Kontakt gegeben. Zu diesem Zeitpunkt lag die Trennung von Baumgart aber schon eine knappe Woche zurück.

Funkel wäre eher der Typ "Feuerwehrmann" und soll deswegen keine Rolle in den Gedankenspielen der Verantwortlichen um Geschäftsführer Christian Keller spielen. Dieser hätte nämlich angekündigt, durch den neuen Mann an der Seitenlinie solle Baumgarts Spielidee "gestärkt und stabilisiert" werden. Ergo soll eine langfristige Lösung her.

Ob dieser Mr. X bereits zum Trainingsauftakt am 2. Januar seine Tätigkeit aufnimmt, steht derzeit in den Sternen. In der Kölner Medienlandschaft wird auch eine Interimslösung mit einem internen Kandidaten wie Co-Trainer André Pawlak nicht ausgeschlossen.