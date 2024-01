Sommer-Neuzugang des BVB vor Blitz-Abschied?

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Ramy Bensebaini (l.) wechselte im Sommer zum BVB

Könnte Ramy Bensebaini Borussia Dortmund nach gerade einmal einem halben Jahr schon wieder verlassen? Der BVB-Verteidiger weckt offenbar Interesse in der Premier League.

Laut dem spanischen Portal "todofichajes" ist Bensebaini eines der Transfer-Ziele von Manchester United für diesen Winter. Pikant: Der Linksverteidiger hatte erst kürzlich mit einem Engagement beim englischen Rekordmeister geliebäugelt.

"Es war schon immer mein Ziel, so weit wie möglich zu kommen, deshalb versuche ich immer, größere Vereine zu wählen als die, bei denen ich war. Solange mein Körper und meine Beine es schaffen, zu laufen, ist es mein Ziel, mich weiterzuentwickeln. Was Manchester United angeht, werden wir sehen. Ich werde langsam älter, ich bin jetzt 28 Jahre alt, aber wir werden sehen", sagte Bensebaini der algerischen Sportzeitschrift "La Gazette du Fennec".

Der Routinier war im Sommer ablösefrei von Borussia Mönchengladbach zum BVB gewechselt.

"Ich habe mich bei meinem Debüt für Borussia Dortmund gut gefühlt. Es ist nicht der gleiche Druck und das gleiche Umfeld wie in Gladbach. Es gibt viel mehr Medien über den Verein und die Spieler, deshalb war es am Anfang etwas schwierig für mich, mich anzupassen", verriet Bensebaini und ergänzte: "Ich habe vom ersten Tag an ein gutes Verhältnis zum Trainer gehabt."

Wird Manchester United beim BVB vorstellig?

Der algerische Nationalspieler besitzt beim BVB noch einen Vertrag bis 2027. Manchester United sucht "todofichajes" zufolge auf Wunsch von Cheftrainer Erik ten Hag nach einem neuen Abwehrmann für die Rückrunde.

Ob Borussia Dortmund seinen bislang enttäuschenden Sommer-Neuzugang bei einem entsprechenden Angebot schon wieder in Richtung Old Trafford ziehen lassen würde, ist aktuell völlig unklar.

Der BVB soll derweil mit einer Verpflichtung von Ian Maatsen (FC Chelsea) liebäugeln. Der 21-Jährige ist ebenfalls auf der linken Abwehrseite beheimatet. Maatsen ist aber wohl als Ergänzung für den Kader, anstatt als Ersatz für Bensebaini eingeplant.