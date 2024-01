Reese-Klartext vom Hertha-Präsident

IMAGO/Sebastian Räppold/Matthias Koch

Fabian Reese ist der Motor im Spiel von Hertha BSC

Fabian Reese ist einer der besten und begehrtesten Spieler der 2. Bundesliga. An dem Offensivmann sollen mehrere Bundesligisten interessiert sein. Jetzt spricht der Hertha-Präsident Klartext.

Verliert die Hertha ihren Flügelflitzer schon im Winter? Fabian Reese ist mit seinen sieben Toren und zehn Vorlagen der Unterschiedsspieler der Berliner.

Die Hoffnung bei den Berlinern ist groß, dass der 26-Jährige nicht im Winter zu einem anderen Klub wechselt. Wie die "Sport Bild" zuletzt berichtet, gibt es zwischen dem Spieler und Klub eigentlich die Absprache, die Saison gemeinsam zu beenden. Bei einem Nichtabstieg sollen im Sommer alle Angebote geprüft werden.

Reese schon im Winter weg?

Wegen der wirtschaftlich angespannten Lage ist der Klub eigentlich dazu gezwungen, jedes Angebot zu checken, das deutlich über dem Marktwert von Reese liegt. Dieses beläuft sich laut "transfermarkt.de" auf vier Millionen Euro.

Interessenten soll es durchaus geben. Wie die "Sport Bild" aufdeckte, haben die Bundesligisten Werder Bremen und der VfL Wolfsburg Interesse an Reese. Der 1. FC Köln, dem ebenfalls großes Interesse nachgesagt worden war, ist wegen der aufgebrummten Transfersperre vorerst raus.

Schon im vergangenen Sommer soll der Ex-Kieler Reese mehreren Interessenten abgesagt haben. Dazu gehörten neben dem 1. FC Köln auch der VfL Wolfsburg und der FC Augsburg sowie Zweitligist Hannover 96.

Stattdessen entschied sich Reese für Hertha BSC. Sein Vertrag in Berlin läuft bis 2026.

Hertha BSC: "Das Interesse ehrt uns"

Hertha-Präsident Kay Bernstein hat nun zu den Gerüchten Stellung genommen. "Wir sind im Hier und Jetzt. Das Interesse ehrt uns, das Interesse ehrt natürlich auch Fabi mit seiner Leistung, aber es ist aktuell kein Thema", sagte er im Gespräch mit dem Berliner Radiosender "94,3 RS2".

"Fabi Reese ist ein überragender Charakter, ein überragender Fußballer. Er ist vielleicht nicht mehr der Jüngste mit 26 und will unbedingt den nächsten Schritt gehen. Das hat er, aus Kiel kommend, in Berlin unter Beweis gestellt", sagte Bernstein weiter und stellte die Bedeutung von Reese für das Team hervor. "Er ist ein Mentalitätsmonster, ein ganz feiner Mensch, der ein bisschen anders ist als der Prototyp Fußballer. Er gibt dieser Mannschaft so viel Drive, so viel Energie, wenn man ihn sieht, wie er mit den jungen Spielern agiert, wie er sie ansteckt. Er hat eine Energie, die er wahnsinnig gut auf seine Mannschaftskameraden übertragen kann."