Bericht: Bonucci-Aus bei Union Berlin besiegelt

IMAGO/Matthias Koch

Leonardo Bonucci verlässt Union Berlin offenbar schon wieder

Leonardo Bonucci steht nur ein halbes Jahr nach seiner Ankunft beim 1. FC Union Berlin schon wieder vor einem Abschied vom Fußball-Bundesligisten.

Laut dem Portal "fussballtransfers.com" hat sich Bonucci bereits am Sonntag von seinen Berliner Teamkollegen und den Mitarbeitern verabschiedet.

Am Montag soll der Italiener in ein Flugzeug Richtung Istanbul steigen. Dort soll er den Medizincheck bei Fenerbahce absolvieren und einen Vertrag unterschreiben. Das Transferfenster in der Türkei öffnet allerdings erst am 11. Januar, dann soll der Deal finalisiert werden.

Zuvor stand Bonucci noch vor einem Wechsel zur AS Rom nach Italien. Ein Transfer des Innenverteidigers ist allerdings gescheitert. Bonucci habe sich mit den Verantwortlichen der Römer nicht auf finanzielle Details seines Vertrags einigen können, berichtet "Tuttomercatoweb.com".

Auch Trainer José Mourinho soll letztlich nicht mehr von dem Altmeister überzeugt gewesen sein und nun nach einem anderen Profil für seine Defensivabteilung suchen.

Bonucci bei Union Berlin nur Bankdrücker

Bonucci war im September ablösefrei zu Union Berlin gewechselt, nachdem Juve-Coach Massimiliano Allegri den 36-Jährigen aussortiert hatte. Sein Vertrag in Berlin läuft noch bis Saisonende.

Einen Stammplatz konnte sich der Routinier bei den Köpenickern allerdings nicht erspielen. Nur zehn Pflichtspieleinsätze stehen zu Buche.

Genau dies führt wohl dazu, dass Bonucci bereits in Kürze vorzeitig das Weite sucht. Nach "Bild"-Informationen will der Italiener unbedingt zur Europameisterschaft im kommenden Jahr. Die dafür nötige Spielzeit fehlt ihm allerdings bei Union.

Die EURO 2024 in Deutschland soll Bonuccis großes Highlight zum Karriere-Ende werden. Nach der Saison (und am besten eben auch nach der EM) will der dann 37-Jährige die Fußballschuhe an den Nagel hängen.