Abstieg? Aufstieg? Schalke-Legende legt sich fest

IMAGO/

Dietmar Schacht glaubt weiter an seinen FC Schalke 04

In den letzten drei Spielen vor der Winterpause hat der FC Schalke 04 in der 2. Bundesliga die Trendwende hinbekommen und sieben Punkte geholt. Kann Königsblau diese Entwicklung in der Rückrunde, die am 20. Januar mit dem Heimspiel gegen den Hamburger SV beginnen wird, weiter fortsetzen?

Der ehemalige S04-Kapitän Dietmar Schacht, der mit dem FC Schalke vor 33 Jahren in die Bundesliga aufgestiegen war, traut dem Team von Cheftrainer Karel Geraerts weitere Siege zu.

"Ich glaube, dass wir uns aus der Abstiegszone befreien und am Ende auf einem einstelligen Tabellenplatz landen werden", meinte der 61-Jährige, dessen Herz noch immer für die Gelsenkirchener schlägt, für die er selbst bis zu seinem Karriereende 1992 aktiv war.

Dass der FC Schalke sogar noch einmal in das Aufstiegsrennen der zweiten Liga wird eingreifen können, daran glaubt Schacht hingegen in diesem Jahr nicht mehr: "Ganz nach oben hin wird es sicherlich aber nicht mehr reichen."

Aktuell rangiert S04 nach abgeschlossener Hinrunde auf Tabellenplatz 14. Der Rückstand auf den dritten Rang beträgt dabei elf Zähler, nach unten auf Rang 16 sind es hingegen nur drei.

Schacht fordert Verlängerung mit Büskens und Asamoah

Um zumindest einen einstelligen Tabellenplatz in der laufenden Saison noch zu realisieren, wünscht sich Schacht noch punktuelle Verstärkungen für den Profi-Kader in der Januar-Transferperiode: "Auf der Sechs können wir sicher noch einen guten Spieler gebrauchen, rechts defensiv würde uns auch noch ein Neuer guttun. Wir haben noch die ein oder andere Baustelle, aber ich denke, dass die Leute, die gerade am Werk sind, die auch noch beseitigen werden", zeigte sich der ehemalige Abwehrspieler durchaus zuversichtlich.

Außerdem wünscht sich der ehemalige Publikumsliebling der Königsblauen, dass die Schalker Urgesteine Mike Büskens (derzeit Co-Trainer) und Gerald Asamoah (derzeit Lizenzspielerleiter) auch über den Sommer hinaus an den Klub gebunden werden. Bei beiden Ex-Profis laufen die Verträge im Sommer aus.

"Das sind Legenden, die viel für Schalke 04 geleistet haben. Ich denke, dass sie entweder ihre Posten behalten oder neue Posten geschaffen werden. Die beiden gehören zu Schalke. Ohne Wenn und Aber", legte sich Schacht fest.