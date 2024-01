Lob für BVB-Rückkehrer Bender und Sahin

IMAGO/Steinbrenner

Sven Bender und Nuri Sahin unterstützen BVB-Trainer Edin Terzic

Borussia Dortmund hat seine ehemaligen Spieler Nuri Sahin und Sven Bender zurück in den Klub geholt. Beide arbeiten beim BVB jetzt als Assistenten von Cheftrainer Edin Terzic. Im Trainingslager von Marbella machen die beiden Publikumslieblinge schon einen guten Eindruck.

Der langjährige BVB-Kapitän Marco Reus hat seine beiden ehemaligen Mitspieler Nuri Sahin und Sven Bender für ihr bisheriges Auftreten als Co-Trainer ausdrücklich gelobt. Beide zeigten sich "sehr engagiert", so der 34-Jährige im Gespräch mit "Sport1".

Reus führte aus: "Ich kenne die beiden nicht nur gut, sondern habe mit ihnen hier auch zusammengespielt. Nuri und Sven haben sich schnell ins Team eingefunden, bringen frischen Wind rein und können auch helfen, um unsere Sinne wieder zu schärfen."

Neue BVB-Trainer geben "viele Kommandos"

Sahin und Bender seien zudem "in der Trainingsarbeit sehr aktiv und geben viele Kommandos". Zwar sei nicht mehr viel Zeit bis zum Bundesliga-Restart am 13. Januar gegen den SV Darmstadt 98, Reus habe aber dennoch "das Gefühl, dass wir gut aufgestellt sind".

Die Rückholaktion von Sahin und Bender hatte vor den Weihnachtsfeiertagen rund um den BVB für großes Aufsehen gesorgt, mehrten sich zuvor doch auch Spekulationen über eine mögliche Trennung von Cheftrainer Terzic.

Nicht wenige Fans mutmaßten daher, dass sich der BVB gerade mit der Verpflichtung des in der Türkei erfolgreichen Jung-Trainers Sahin bereits einen möglichen Nachfolger ins Boot geholt hat.

BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl war jedoch jüngst im Gespräch mit "Bild am Sonntag" bemüht zu betonen, dass die Autorität von Terzic durch die Verpflichtungen "in keinster Weise infrage" stehe: "Die Rollenverteilung wird von jedem akzeptiert und respektiert. Wir sind davon überzeugt, dass es ein sehr gutes Miteinander werden wird. Am Ende geht es doch ausschließlich um eines: besseren und erfolgreicheren Fußball zu spielen."