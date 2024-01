Kehrtwende? HSV plant Vertrags-Gipfel

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

Stephan Ambrosius soll beim HSV bleiben

Bevor es in der Rückrunde der 2. Bundesliga für den Hamburger SV mit dem Aufstiegskampf weitergeht, stehen aktuell noch wichtige Personalentscheidungen an. Bei Innenverteidiger Stephan Ambrosius hat der HSV nun offenbar eine Wende vollzogen.

Wie die "Bild" schreibt, darf sich der 25-Jährige doch Hoffnung auf einen Verbleib bei den Hanseaten machen. Spätestens im Frühjahr sollen mit dem ghanaischen Nationalspieler Vertragsgespräche geführt werden.

In den letzten Monaten hatten noch viele Indizien dafür gesprochen, dass sich mit Vertragsende nach der Saison die Wege trennen. Über weite Strecken der Hinrunde war der Defensivspezialist bei HSV-Trainer Tim Walter außen vor.

In den letzten vier Spielen vor Weihnachten stand Ambrosius dann aber dreimal in der Startelf und hinterließ laut "Bild" einen positiven Eindruck bei seinen Chefs. Man habe dort seine "kompromisslose, fleißige und konstant gute Arbeit" in der Abwehrreihe geschätzt, heißt es.

Bakery Jatta bereitet dem HSV weiter Kopfzerbrechen

Ambrosius war einst als 13-Jähriger zum HSV gewechselt und durchlief dort alle Jugendmannschaften. In der vergangenen Saison war er an den Karlsruher SC ausgeliehen und sammelte nach überstandenem Kreuzbandriss wichtige Spielpraxis.

Neben dem Eigengewächs steht aktuell beim HSV vor allem Offensivspieler Bakery Jatta im Fokus. Dem Flügelstürmer liegt ein neuer Vertrag vor, noch sträubt sich der 25-Jährige allerdings gegen eine Unterschrift.

Sportvorstand Jonas Boldt hatte zuletzt im "kicker" betont, der HSV habe Jatta eine Offerte unterbreitet, die "für unsere Verhältnisse gut" sei. Trotzdem herrscht wohl weiter Uneinigkeit über die finanziellen Details.

Während Jatta sein Grund-Salär von geschätzten 300.000 bis 400.000 Euro im Jahr gern deutlich erhöht sehen möchte, soll will der HSV die Bezüge des Angreifers wohl vor allem über lukrative Prämienzahlungen aufstocken.