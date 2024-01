Bonucci-Hammer! Europameister wieder weg

IMAGO/Matthias Koch

Leonardo Bonucci wechselt in die Türkei

Das Kapitel Leonardo Bonucci bei Union Berlin ist offenbar schon wieder beendet. Der Abwehrspieler soll sich mit dem Bundesligisten auf eine Vertragsauflösung geeinigt haben und ins Ausland wechseln.

Ciao, Leonardo. Nach nur einem halben Jahr in Berlin verlässt der italienische Europameister Leonardo Bonucci den 1. FC Union schon wieder.

Wie der Transfer-Journalist Fabrizio Romano am Dienstagabend berichtete, sei eine Vereinbarung zur Vertragsauflösung mit Union Berlin getroffen worden. Der 36-Jährige wechselt demnach ablösefrei zu Fenerbahçe Istanbul. Dort soll er einen Vertrag bis Saisonende unterschreiben.

Laut Romano wird Bonucci schon an an diesem Mittwoch nach Istanbul reisen. Das Transferfenster in der Türkei öffnet erst am 11. Januar, dann soll der Deal finalisiert werden.

Bonucci fehlte im Training von Union Berlin

Bei der ersten Trainingseinheit der Berliner vor dem Auswärtsspiel beim SC Freiburg am kommenden Samstag hatte Bonucci bereits aus persönlichen Gründen gefehlt.

Einen Stammplatz konnte sich der Routinier bei den Köpenickern nicht erspielen. Nur zehn Pflichtspieleinsätze stehen zu Buche. Der Italiener war einer der Transfer-Flops der Bundesliga-Saison und saß zuletzt immer wieder auf der Bank, schaute sich daher intensiv nach einem neuen Job um.

Ein Wechsel von Bonucci zur AS Rom nach Italien hatte sich in den vergangenen Tage zerschlagen. Der Routinier habe sich mit den Verantwortlichen der Römer nicht auf finanzielle Details seines Vertrags einigen können, berichtete "Tuttomercatoweb.com".

Mourinho war offenbar nicht von Bonucci überzeugt

Auch Trainer José Mourinho soll letztlich nicht mehr von dem Altmeister überzeugt gewesen sein und nun nach einem anderen Profil für seine Defensivabteilung suchen.

Bonucci war im September ablösefrei zu Union Berlin gewechselt, nachdem Juve-Coach Massimiliano Allegri den 36-Jährigen aussortiert hatte. Sein Vertrag in Berlin lief noch bis Saisonende.