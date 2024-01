Medien: FC Bayern verliert Poker um Radu Dragusin

IMAGO/www.imagephotoagency.it

Radu Dragusin landet wohl doch nicht beim FC Bayern

Am Dienstagabend wurde bekannt, dass das Angebot des FC Bayern im Rennen um Genua-Star Radu Dragusin leicht über der Offerte von Tottenham Hotspur liegen soll. Am Mittwochmorgen überschlugen sich die Ereignisse. Der deutsche Rekordmeister hat das Tauziehen offenbar verloren.

Im Lauf des Dienstags galt der Wechsel von Radu Dragusin vom FC Genua zu Tottenham Hotspur eigentlich schon als beschlossene Sache. 25 Millionen Euro plus mögliche Bonuszählungen in Höhe von bis zu fünf Millionen Euro sowie ein bis 2029 gültiger Vertrag standen laut Medienberichten im Raum. Am Dienstagabend folgte dann aber die große Kehrtwende.

Der FC Bayern hätte dem Serie-A-Klub ein "akzeptables Angebot" für den Innenverteidiger vorgelegt, berichteten die italienischen Transfer-Journalisten Fabrizio Romano und Gianluca Di Marzio. Romano zufolge liege die Offerte des deutschen Rekordmeisters knapp über dem Angebot aus London.

Diese Angabe konnte "Sky"-Reporter Florian Plettenberg am frühen Mittwochmorgen auf X bestätigen - und anhand konkreter Zahlen präzisieren. Demnach bieten die Bayern Dragusin einen Vertrag bis 2029 und dem FC Genua einen Sockelbetrag von 23,5 Millionen Euro plus möglicher Boni von bis zu 7,5 Millionen Euro an.

FC Bayern war "sehr zuversichtlich" im Dragusin-Poker

Dragusin werde sich am Mittwoch zwischen Bayern und Tottenham entscheiden, berichtete Plettenberg weiter. Die Münchner Klubbosse seien demnach "sehr zuversichtlich", das Tauziehen um den 21 Jahre alten Rumänen zu gewinnen und erwarteten, dass dieser sich für den FC Bayern entscheiden werde.

Als treibende Kräfte hinter dem Transfer machte Plettenberg Bayern-Trainer Thomas Tuchel und FCB-Sportdirektor Christoph Freund aus, die den Spieler "jetzt" wollten.

Nur wenig später vermeldete allerdings Gianluca di Marzio auf X, dass Dragusin sich für Tottenham entschieden habe. Der Spieler werde noch am Mittwoch zum Medizincheck in London erwartet.

Fabrizio Romano zufolge haben die Spurs ihr Angebot in der Nacht zum Mittwoch nachgebessert. Zuvor hatte "Sportitalia" noch vermeldet, dass Dragusin mit einem Wechsel an die Säbener Straße liebäugele.

Dragusin, der ab 2018 bei Juventus Turin ausgebildet wurde und auch schon auf zwölf A-Länderspiele für Rumänien kommt, gehört mit zwei Toren und einer Torvorlage in 19 Spielen zu den Entdeckungen der laufenden Serie-A-Saison.