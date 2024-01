RB-Neuzugang Elmas war Fan von BVB und Bayern

IMAGO/Sven Sonntag

Eljif Elmas schloss sich kürzlich RB Leipzig an

Mit der Verpflichtung von Eljif Elmas legte RB Leipzig vor Kurzem im Mittelfeld personell nach und kompensierte den Abgang von Emil Forsberg. Gleichzeitig erfüllten die Roten Bullen Elmas damit auch einen großen Traum. Denn die Bundesliga war immer das Ziel des Nordmazedoniers, dessen Herz allerdings in jungen Jahren allerdings eher für BVB und FC Bayern schlug, wie er nun verriet.

24 Millionen Euro überwies RB Leipzig Anfang Januar auf das Konto von SSC Neapel, um Eljif Elmas vom amtierenden Serie-A-Champion loszueisen.

Gern hätten die Sachsen ihn auch schon früher nach Leipzig geholt, wie Elmas nun bestätigte. "Ja, wir hatten im Sommer Kontakt", erklärte er der "Sport Bild" und fügte an: "Aber wenn man bei Neapel spielt, ist es nicht einfach zu wechseln. Jetzt war der richtige Moment. Nach dem Gewinn der italienischen Meisterschaft im Sommer war es Zeit für etwas Neues."

Neben der Tatsache, dass RB gern mit jungen Spielern arbeitet, habe ihn vor allem die Stadt Leipzig und die Aussicht, in der Bundesliga spielen zu dürfen, überzeugt.

"Als Kind mochte ich Dortmund und Bayern", verriet er passend zu seiner Vorliebe für den deutschen Fußball und setzte schnell hinzu: "Zuletzt habe ich aber auch viele Spiele von Leipzig geschaut."

Elmas: Ex-Star von RB Leipzig überzeugte mich

Die Bundesliga komme seiner Spielweise entgegen, freute sich Elmas. "In Italien ist der Fußball sehr taktisch geprägt, defensiv ausgerichtet. Ich sage Ihnen: Catenaccio ist nicht immer spaßig. In Deutschland spielen die Teams schneller, direkter, du hast mehr Räume", sagte der Mittelfeldmann. "Ich habe den Leipziger Spielstil immer so gern angeschaut. Toller Fußball!"

Die Empfehlung zu einem Wechsel zu den Sachsen sei auch von Ex-RB-Star Diego Demme gekommen, der in Neapel in sein viertes Jahr geht.

"Er hat mir vorgeschwärmt - von den guten Trainingsbedingungen, den super Mitarbeitern und der schönen Stadt", sagte der 24-Jährige. "Auch das hat mich überzeugt zu wechseln. Und er hat mir auch empfohlen, wo ich wohnen soll."