Kobel adelt Sancho: "Bringt Frische in die Mannschaft"

IMAGO/Steinbrenner

Gregor Kobel und Jadon Sancho gewannen mit dem BVB gegen Darmstadt

Beim 3:0-Sieg von Borussia Dortmund gegen den SV Darmstadt 98 feierte Rückkehrer Jadon Sancho ein geglücktes Comeback beim BVB. Ein Sonderlob gab es nach der Partie von Torwart Gregor Kobel.

"Man hat gemerkt: Jadon Sancho hat Bock, wieder hier zu sein. Er war von Anfang an extrem positiv und hat immer ein Lachen im Gesicht. Das bringt eine Frische in die Mannschaft", schwärmte Kobel nach dem Sieg in der Mixed-Zone vom Engländer.

Auch vom Einstand von Ian Maatsen, der erst am Freitag vom FC Chelsea ausgeliehen wurde, war der Schweizer Schlussmann angetan. "Ian hat es heute hervorragend gemacht. Er war sehr mutig mit dem Ball und hat seine Aufgaben auch defensiv voll erfüllt", so Kobel.

Sancho fühlt sich beim BVB "wie zu Hause"

Sancho war in der 55. Minute für Jamie Bynoe-Gittens zum gleichen Zeitpunkt wie Marco Reus eingewechselt geworden. 22 Minuten später gab der Engländer die Vorlage, die Reus zum 2:0 verwertete.

"Es sollte so passieren: Ich komme zurück und sehe Marco wieder. Er ist ein großer Freund von mir", sagte Sancho bei "Sky" und ergänzte: "Seitdem ich wieder da bin, fühlt es sich wie zu Hause an. Ich bin froh, wieder auf dem Platz zu stehen."

Auch Reus freute sich für den Flügelstürmer. "Er ist einfach ein Unterschiedsspieler, der in jedem Spiel für einen Scorer gut ist, weil er einfach die Positionierung hat, aus einem Nachteil einen Vorteil zu machen", sagte der Routinier: "Ich spiele unglaublich gerne mit ihm zusammen und es freut mich sehr, dass er den Weg zurückgefunden hat."

Gleichzeitig warnte Reus aber vor einer zu hohen Erwartungshaltung an den 23-Jährigen. Man dürfe keine "Wunderdinge" erwarten, sagte er. "Der Junge hat sieben, acht Monate gar nicht gespielt. Er hat keinen Rhythmus, wenig Mannschaftstraining gehabt, da hilft jede Minute, jede Trainingsminute auf dem Platz, Scorerpunkte, weil die geben dir am meisten Selbstvertrauen."