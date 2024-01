RB Leipzig will weitere Leistungsträger halten

IMAGO/motivio

RB-Sportdirektor Schröder arbeitet weiter am Kader der Leipziger

Pokalsieger RB Leipzig hat in den vergangenen Wochen mit so man einem Leistungsträger verlängert. Sportdirektor Rouven Schröder arbeitet auch weiterhin fleißig am Kader für die kommende Saison, wie er nun erklärte.

Nach den Vertragsverlängerungen von Lukas Klostermann (bis 2028), Yussuf Poulsen (bis 2026), Kevin Kampl (bis 2026) und Willi Orban (bis 2027) will Rouven Schröder gleich die nächsten Leistungsträger langfristig an den Verein binden.

Wie die "Bild" berichtet, stehen derzeit vor allem die Verlängerungen von Außenverteidiger Benjamin Henrichs und Mittelfeldmotor Amadou Haidara auf dem Plan.

RB Leipzig will Stars nicht ablösefrei verlieren

Während sich Henrichs seit Monaten in Topform befindet und sich sogar zurück in die Nationalmannschaft spielte, verpasste Haidara den Saisonstart mit einem Muskelbündelriss. Der Malier kämpfte sich jedoch zurück ins Team, fehlt derzeit allerdings, weil er beim Afrika-Cup verweilt.

Beide Verträge laufen im Sommer 2025 aus, sollen aber schnellstmöglich verlängert werden. Gegenüber der "Bild" erklärte Schröder: "Wir würden sie gerne länger hier sehen, sie bringen beständig ihre Leistung. Wir sind die Gespräche frühzeitig angegangen. Denn klar ist: Ein letztes Vertragsjahr und ablösefreie Wechsel wollen wir künftig unbedingt vermeiden."

Auch für die langfristige Zukunft will der 48-Jährige vorsorgen, denn auch U19-Stürmer Yannick Eduardo soll den Sachsen erhalten bleiben. Der Niederländer wird am 23. Januar volljährig und kann dann selbständig einen Profivertrag unterschreiben.

Bei der Pleite gegen Eintracht Frankfurt am letzten Spieltag der Bundesliga-Hinrunde saß der niederländische U18-Nationalspieler bereits auf der Bank der "Roten Bullen". In der Junioren-Bundesliga kann Eduardo mit zehn Scorerpunkten (sieben Tore und drei Vorlagen) beachtliche Statistiken aufweisen.