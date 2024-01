Transfer-Hammer auf Schalke? Berater lässt aufhorchen

IMAGO

Matus Kmet wird beim FC Schalke 04 gehandelt

Assist-König im Anflug? Seinem Berater zufolge hat der FC Schalke 04 die Fühler nach dem offensivstarken Rechtsverteidiger Matus Kmet vom slowakischen Erstligisten AS Trencin ausgestreckt.

"Ich kann bestätigen, dass wir Matus' Profil im Herbst an mehrere Klubs geschickt haben, die bekannt dafür sind, gut mit jungen Spielern zu arbeiten. Einer davon war Schalke", sagte Kmets Spieleragent Richard Cech gegenüber "TV Noviny".

Die Königsblauen nahmen demnach Kontakt zu den Verantwortlichen von Trencin auf und scouteten Kmet auch persönlich vor Ort. Auf Rückfrage habe Schalke ihm gegenüber bestätigt, dass der 23-Jährige "weit oben auf der Liste" stehe, enthüllte der Berater weiter.

Allerdings droht dem Zweitligisten harte Konkurrenz im Werben um Kmet, denn auch Feyenoord Rotterdam hat Interesse an einer Verpflichtung angemeldet. "Die Verantwortlichen von Feyenoord waren von seinen Statistiken begeistert und wollten ihn sich anschauen. Matus hat großartige Werte in Sachen Pass-Sicherheit und bei anderen wichtigen Kennzahlen", schilderte Cech.

Konkrete Bemühungen um einen Transfer Kmets gibt es aktuell aber offenbar weder von Schalker noch von Rotterdamer Seite. "Ich muss betonen, dass ihn beide Klubs bislang nur beobachten. Wir sind auch in Kontakt mit anderen Klubs, aber im Moment können wir nur über diese zwei sprechen."

FC Schalke 04: Kommt der slowakische Assist-König?

Kmets Spielweise auf der rechten Abwehrseite habe etwas "Neues, Modernes", schwärmte der Berater, "er wird mit Trent Alexander-Arnold vom FC Liverpool verglichen". Das aktuelle Interesse anderer Klubs sei auch eine "Belohnung für Matus' Leistungen in dieser Saison", so Cech.

Er betonte jedoch: "Wir haben beide Füße fest auf dem Boden und drehen nicht durch." Sollte es zu einem Wechsel kommen, spielten finanzielle Aspekte nicht die Hauptrolle für Kmet, stellte der Agent klar. "Unser wichtigstes Ziel ist die sportliche Weiterentwicklung".

Kmet absolvierte für Trencin bislang 82 Pflichtspiele, in denen ihm sechs Treffer und 26 Vorlagen gelangen. Allein in der laufenden Spielzeit legte er seinen Teamkollegen in der slowakischen Liga bereits neun Tore auf - eine Qualität, die Schalke womöglich gut zu Gesicht stehen würde.