Wildert der BVB mal wieder in Frankreich?

IMAGO/Jeremias Gonzalez

Rennes-Talent Doue könnte zum BVB wechseln

Legt der BVB im Wintertransferfenster nochmal nach? Nach den Leihverpflichtungen von Jadon Sancho und Ian Maatsen hat Sebastian Kehl wohl noch ein weiteres Ziel im Visier.

Der Sportdirektor der Dortmunder hat angeblich Gefallen an Desire Doue gefunden. Der 18-Jährige spielt derzeit noch bei Stade Rennes in der Ligue 1, würde aber perfekt ins Beuteschema der Schwarz-Gelben passen.

Doue hat trotz seiner erst 18 Lenzen bereits 55 Spiele für das Profiteam von Stade Rennes absolviert, wurde im Dezember aber kurzzeitig zurück in die zweite Mannschaft versetzt. Dies soll die Tür für einen Wechsel geöffnet haben. Das berichtet die französische Zeitung "L'Equipe".

Bekommt der BVB Konkurrenz aus England?

Demnach soll der Offensivspieler mit seiner Rolle unter Trainer Julien Stephan unzufrieden sein. Dem BVB sei das nicht verborgen geblieben. Der Klub soll deswegen einen Anlauf bei Doue gestartet haben und versucht offenbar den Youngster nach Dortmund zu locken.

Doue, der meist im offensiven Mittelfeld zum Einsatz kommt, aber auch auf die Flügelpositionen ausweichen kann, steht in Rennes noch bis 2026 unter Vertrag. Sein Marktwert wird auf rund 15 Millionen Euro geschätzt. Derzeit ist noch unklar, welche Summe der Verein für einen Transfer aufrufen würde.

Neben dem BVB soll auch Newcastle United Doue auf dem Zettel haben. Auch die Magpies sollen bereits mit Stade Rennes in Kontakt stehen und sich, wie der BVB, nach den Rahmenbedingungen für einen Wechsel erkundigt haben.

Der BVB hat mit Talenten aus Rennes in der Vergangenheit gute Erfahrungen gemacht. Im Sommer 2016 wechselte Ousmane Dembele für 35 Millionen Euro nach Dortmund. Nach einer grandiosen Saison im Trikot des BVB ging es nur ein Jahr später weiter in Richtung Barcelona. Die Katalanen überwiesen damals rund 135 Millionen Euro an den amtierenden Vizemeister.